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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 гру, 2019 12:48
greenozon написав:
буквально сьогодні прийшло СМС від банку
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Ти щасливчик
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А как давно Вы вкладчик банка?
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rollo
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Додано: Суб 07 гру, 2019 13:00
rollo
хто ж єто упомніт...
але точно тоді це ще був БРС і були депозити "Зимова казка" чи щось таке
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greenozon
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Додано: Суб 07 гру, 2019 23:58
greenozon написав:rollo
хто ж єто упомніт...
але точно тоді це ще був БРС і були депозити "Зимова казка" чи щось таке
Старожил, однако.
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rollo
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Суб 07 гру, 2019 19:50
V2
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