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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3578357935803581

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 426
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
89
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
59
Всього голосів : 426
Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 12:48

  greenozon написав:
буквально сьогодні прийшло СМС від банку

-----------
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А как давно Вы вкладчик банка?
rollo
 
Повідомлень: 125
З нами з: 20.10.19
Подякував: 6 раз.
Подякували: 12 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 13:00

rollo
хто ж єто упомніт...
але точно тоді це ще був БРС і були депозити "Зимова казка" чи щось таке
+50грн !
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greenozon
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Повідомлень: 6713
З нами з: 01.06.14
Подякував: 197 раз.
Подякували: 405 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 23:58

  greenozon написав:rollo
хто ж єто упомніт...
але точно тоді це ще був БРС і були депозити "Зимова казка" чи щось таке

Старожил, однако.
rollo
 
Повідомлень: 125
З нами з: 20.10.19
Подякував: 6 раз.
Подякували: 12 раз.
 
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  #<1 ... 3578357935803581
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