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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 08 гру, 2019 11:16
Сегодня - 8-е. Когда увижу свой первый кешбэк по КоКо?
Уже не терпится понять, что и как начислили.
И, чтобы два раза не писать: я правильно понимаю: гашение КоКо происходит с карты другого банка бесплатно, точно так же, как у Моно, ПУМБа и других банков, да?
А "Перевод с карты" на другой банк - тоже без комиссии (свои, конечно)?
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Искатель
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Додано: Нед 08 гру, 2019 11:22
Vorlon написав:
А зачем сообщать о ЧП?
Спросили - ответил. А смысл скрывать? Это же легко пробивается.
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ingtrans
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Додано: Нед 08 гру, 2019 11:29
Искатель написав:
А "Перевод с карты" на другой банк
Де лежить цей переказ?
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Додано: Нед 08 гру, 2019 11:43
ingtrans
Для ускорения обслуживания. Могут проверить, а могут и нет.
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Vorlon
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Додано: Нед 08 гру, 2019 11:46
Vorlon написав:
Для ускорения обслуживания. Могут проверить, а могут и нет.
Мне в принципе срочно и не нужно, но 4 рабочих дня удивили. Пока не приходилось сталкиваться с таким.
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ingtrans
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Додано: Нед 08 гру, 2019 11:47
ingtrans
В Альфе по слухам ещё всегда очень долго с открытием счетов и карт для ФЛП.
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Vorlon
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Додано: Нед 08 гру, 2019 12:10
Vorlon написав:ingtrans
В Альфе по слухам ещё всегда очень долго с открытием счетов и карт для ФЛП.
Не по слухам, а в реале.
Получаешь карту, пытаешься активировать и ждёшь недельку, а то и больше.
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curiousobro
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Додано: Нед 08 гру, 2019 13:50
Искатель написав:
Сегодня - 8-е. Когда увижу свой первый кешбэк по КоКо?
Уже не терпится понять, что и как начислили.
К вечеру первого рабочего дня после 8, если 8ое приходится на выходной
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vollena71
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Додано: Нед 08 гру, 2019 14:26
Когда только появилась Коко дебетовая, менеджер в отделении говорила, что:
1) неактивность карты составляет один месяц, т.е., картой нужно пользоваться ежемесячно;
2) плата за неактивность при нулевом балансе сделает баланс отрицательным и снимется при следующем пополнении.
Коллеги, что показала практика, действительно, так?
з.ы. в тарифах не указан срок неактивности и нет оговорки, что плата за неактивность только в пределах остатка
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la9
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Додано: Нед 08 гру, 2019 14:35
la9 написав:
Когда только появилась Коко дебетовая, менеджер в отделении говорила, что:
1) неактивность карты составляет один месяц, т.е., картой нужно пользоваться ежемесячно;
2) плата за неактивность при нулевом балансе сделает баланс отрицательным и снимется при следующем пополнении.
Коллеги, что показала практика, действительно, так?
з.ы. в тарифах не указан срок неактивности и нет оговорки, что плата за неактивность только в пределах остатка
Неактивність 180 днів (півроку).
Інше - не знаю.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Нед 08 гру, 2019 15:12
Ой+
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