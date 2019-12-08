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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3580358135823583>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 426
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
89
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
59
Всього голосів : 426
Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 11:16

Сегодня - 8-е. Когда увижу свой первый кешбэк по КоКо? :) Уже не терпится понять, что и как начислили.
И, чтобы два раза не писать: я правильно понимаю: гашение КоКо происходит с карты другого банка бесплатно, точно так же, как у Моно, ПУМБа и других банков, да?

А "Перевод с карты" на другой банк - тоже без комиссии (свои, конечно)?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 11:22

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Vorlon написав:А зачем сообщать о ЧП?

Спросили - ответил. А смысл скрывать? Это же легко пробивается.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 11:29

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Искатель написав:А "Перевод с карты" на другой банк

Де лежить цей переказ?
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 11:43

ingtrans
Для ускорения обслуживания. Могут проверить, а могут и нет.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 11:46

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Vorlon написав:Для ускорения обслуживания. Могут проверить, а могут и нет.

Мне в принципе срочно и не нужно, но 4 рабочих дня удивили. Пока не приходилось сталкиваться с таким.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 11:47

ingtrans
В Альфе по слухам ещё всегда очень долго с открытием счетов и карт для ФЛП.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 12:10

  Vorlon написав:ingtrans
В Альфе по слухам ещё всегда очень долго с открытием счетов и карт для ФЛП.

Не по слухам, а в реале.
Получаешь карту, пытаешься активировать и ждёшь недельку, а то и больше.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 13:50

  Искатель написав:Сегодня - 8-е. Когда увижу свой первый кешбэк по КоКо? :) Уже не терпится понять, что и как начислили.

К вечеру первого рабочего дня после 8, если 8ое приходится на выходной
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vollena71
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 14:26

Когда только появилась Коко дебетовая, менеджер в отделении говорила, что:
1) неактивность карты составляет один месяц, т.е., картой нужно пользоваться ежемесячно;
2) плата за неактивность при нулевом балансе сделает баланс отрицательным и снимется при следующем пополнении.

Коллеги, что показала практика, действительно, так?

з.ы. в тарифах не указан срок неактивности и нет оговорки, что плата за неактивность только в пределах остатка
la9
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 14:35

  la9 написав:Когда только появилась Коко дебетовая, менеджер в отделении говорила, что:
1) неактивность карты составляет один месяц, т.е., картой нужно пользоваться ежемесячно;
2) плата за неактивность при нулевом балансе сделает баланс отрицательным и снимется при следующем пополнении.

Коллеги, что показала практика, действительно, так?

з.ы. в тарифах не указан срок неактивности и нет оговорки, что плата за неактивность только в пределах остатка

Неактивність 180 днів (півроку).
Інше - не знаю.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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