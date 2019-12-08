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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3580358135823583

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 426
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
89
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
59
Всього голосів : 426
Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 14:51

  la9 написав:Когда только появилась Коко дебетовая, менеджер в отделении говорила, что:
1) неактивность карты составляет один месяц, т.е., картой нужно пользоваться ежемесячно;

https://www.forward-bank.com/cards/koko ... _debet.pdf

Пункт 3 и далее... это не оно?
novichok
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 15:02

Re: Форвард Банк Forward Bank

  novichok написав:Пункт 3 и далее... это не оно?

https://www.forward-bank.com/cards/koko ... kartok.pdf
П. 3.10.
ingtrans
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Повідомлень: 217
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 15:09

Re: Форвард Банк Forward Bank

В дебетки є абонка, якщо не юзати 'активно' щомісячно :)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 15:15

Re: Форвард Банк Forward Bank

  chipmunk написав:В дебетки є абонка, якщо не юзати 'активно' щомісячно

Там три возможных варианта не платить абонплату:
При виконанні одного з показників за місяць:
- не менше 10 безготівкових операцій;
- покупок на суму від 3тис.грн.;
- залишок коштів від 1тис.грн.
Мне кажется, выполнить одно из этих условий труда не составит.
ingtrans
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Повідомлень: 217
З нами з: 31.07.19
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