Пункт 3 и далее... это не оно?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 08 гру, 2019 14:51
Пункт 3 и далее... это не оно?
Додано: Нед 08 гру, 2019 15:02
Re: Форвард Банк Forward Bank
П. 3.10.
Додано: Нед 08 гру, 2019 15:09
Re: Форвард Банк Forward Bank
В дебетки є абонка, якщо не юзати 'активно' щомісячно
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Нед 08 гру, 2019 15:15
Re: Форвард Банк Forward Bank
Там три возможных варианта не платить абонплату:
При виконанні одного з показників за місяць:
- не менше 10 безготівкових операцій;
- покупок на суму від 3тис.грн.;
- залишок коштів від 1тис.грн.
Мне кажется, выполнить одно из этих условий труда не составит.
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