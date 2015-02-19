Знімуть...чому не зняти.
До 31 грудня - аХція: Абонка 0 грн.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 08 гру, 2019 17:23
Знімуть...чому не зняти.
До 31 грудня - аХція: Абонка 0 грн.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 08 гру, 2019 18:55
Re: Форвард Банк Forward Bank
Да разные категории и условия по кредит дебит каждый месяц.
Додано: Нед 08 гру, 2019 21:27
А возможно ли уже клиенту дистанционно заказать и прийти получить сразу именную?
Какой, вообще, срок карт?
Додано: Нед 08 гру, 2019 21:31
Для чого та іменна. Віза КоКО дебет неіменна гарна...беріть її.
Срок карт - 5 років.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 08 гру, 2019 21:33
А какой бин у кредитных MC-кокошек? У дебетных, как и у Депозитки, 516822. VISA кто-нибудь брал - а у них?
Додано: Нед 08 гру, 2019 21:53
Додано: Нед 08 гру, 2019 22:56
Re: Форвард Банк Forward Bank
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 08 гру, 2019 22:59
Re: Форвард Банк Forward Bank
Це вже як юзати...щось може проявитись.
Он банкомати ВISового банку МС не обслуговують - це особливість?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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