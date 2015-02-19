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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3582358335843585>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 426
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
89
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
59
Всього голосів : 426
Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 17:23

  la9 написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  la9 написав:остатку на конец каждого дня

З 1 січня року 2020.

И если хотя бы 1 день будет меньше 1000, снимут комисс?
И почему только с января?

Знімуть...чому не зняти.
До 31 грудня - аХція: Абонка 0 грн.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 30603
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Подякував: 1 раз.
Подякували: 1530 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 17:41

И по Коко дебетной можно от страховки оказаться?
la9
 
Повідомлень: 1523
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Подякував: 270 раз.
Подякували: 43 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 17:43

la9
Страховку надо для начала постараться получить ;)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 18:55

Re: Форвард Банк Forward Bank

la9 написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  la9 написав:Скажите, а кешбек - только до конца года в виде акции или на постоянной основе?

На сайте акция "Клевана выгода" - до 31.12..

Продовжать...з іншими умовами.

Т.е, разные категории и размер процентов, по образу моно, аллы?
Да разные категории и условия по кредит дебит каждый месяц.
anis
 
Повідомлень: 2060
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Подякував: 100 раз.
Подякували: 57 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 21:27

А возможно ли уже клиенту дистанционно заказать и прийти получить сразу именную?

Какой, вообще, срок карт?
la9
 
Повідомлень: 1523
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Подякував: 270 раз.
Подякували: 43 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 21:31

  la9 написав:А возможно ли уже клиенту дистанционно заказать и прийти получить сразу именную?

Какой, вообще, срок карт?

Для чого та іменна. Віза КоКО дебет неіменна гарна...беріть її.
Срок карт - 5 років.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 30603
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1530 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 21:33

А какой бин у кредитных MC-кокошек? У дебетных, как и у Депозитки, 516822. VISA кто-нибудь брал - а у них?
Vorlon
 
Повідомлень: 7513
З нами з: 14.06.13
Подякував: 371 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 21:53

  Квесторе_поверніться написав:
  la9 написав:А возможно ли уже клиенту дистанционно заказать и прийти получить сразу именную?

Какой, вообще, срок карт?

Для чого та іменна. Віза КоКО дебет неіменна гарна...беріть її.
Срок карт - 5 років.

А здесь есть отличие визы от МК?
la9
 
Повідомлень: 1523
З нами з: 02.07.09
Подякував: 270 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 22:56

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Vorlon написав:VISA кто-нибудь брал - а у них?

400990
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 22:59

Re: Форвард Банк Forward Bank

  la9 написав:А здесь есть отличие визы от МК?

Це вже як юзати...щось може проявитись.
Он банкомати ВISового банку МС не обслуговують - це особливість?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1530 раз.
 
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