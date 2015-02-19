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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 08 гру, 2019 23:06
Я что-то пропустил или прикрыли пополнение ранее открытых депо? Вроде ж была кнопка в приложении, сейчас облазил всю апку и в упор не вижу.
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Menwyy
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Додано: Пон 09 гру, 2019 00:20
Menwyy написав:
Я что-то пропустил или прикрыли пополнение ранее открытых депо? Вроде ж была кнопка в приложении, сейчас облазил всю апку и в упор не вижу.
Все працює
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