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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3582358335843585

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 426
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
89
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
59
Всього голосів : 426
Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 23:06

Re: Форвард Банк Forward Bank

Я что-то пропустил или прикрыли пополнение ранее открытых депо? Вроде ж была кнопка в приложении, сейчас облазил всю апку и в упор не вижу.
Menwyy
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 00:20

  Menwyy написав:Я что-то пропустил или прикрыли пополнение ранее открытых депо? Вроде ж была кнопка в приложении, сейчас облазил всю апку и в упор не вижу.


Все працює
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wolt450
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  #<1 ... 3582358335843585
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