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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3582358335843585

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 426
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
89
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
59
Всього голосів : 426
Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 23:06

Re: Форвард Банк Forward Bank

Я что-то пропустил или прикрыли пополнение ранее открытых депо? Вроде ж была кнопка в приложении, сейчас облазил всю апку и в упор не вижу.
Menwyy
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 00:20

  Menwyy написав:Я что-то пропустил или прикрыли пополнение ранее открытых депо? Вроде ж была кнопка в приложении, сейчас облазил всю апку и в упор не вижу.


Все працює
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wolt450
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 04:43

Re: Форвард Банк Forward Bank

Кстати, говорили, что заглатывают чужие банкоматы карты КоКошки. А никто не смотрел: Мастеркарды или Визы или вообще пофиг? И дебетные/кредитные/пофиг?
Slx
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 06:13

  Menwyy написав:Я что-то пропустил или прикрыли пополнение ранее открытых депо? Вроде ж была кнопка в приложении, сейчас облазил всю апку и в упор не вижу.

Если уже пополнили на максимально возможную сумму, то кнопка пополнения отсутствует.
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vollena71
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 08:11

  ingtrans написав:
  chipmunk написав:В дебетки є абонка, якщо не юзати 'активно' щомісячно

Там три возможных варианта не платить абонплату:
При виконанні одного з показників за місяць:
- не менше 10 безготівкових операцій;
- покупок на суму від 3тис.грн.;
- залишок коштів від 1тис.грн.
Мне кажется, выполнить одно из этих условий труда не составит.

Там обязательно операции через POS проводить? Если нет - то вариант один и не парить себе мозг. Есть там тыща на счету, нету, а вдруг понадобится снять, а сколько сотен купить осталось до 3-х тысяч и прочие ненужные выматыватели мозгов до фени.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 08:24

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Slx написав:Там обязательно операции через POS проводить?

Не знаю, у меня еще и карта не активирована, но подозреваю, что могут считать только те что через POS. Но абонплата всего 15 грн, так что невелика потеря.
ingtrans
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