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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 08 гру, 2019 23:06
Я что-то пропустил или прикрыли пополнение ранее открытых депо? Вроде ж была кнопка в приложении, сейчас облазил всю апку и в упор не вижу.
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Menwyy
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Додано: Пон 09 гру, 2019 00:20
Menwyy написав:
Я что-то пропустил или прикрыли пополнение ранее открытых депо? Вроде ж была кнопка в приложении, сейчас облазил всю апку и в упор не вижу.
Все працює
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Додано: Пон 09 гру, 2019 04:43
Кстати, говорили, что заглатывают чужие банкоматы карты КоКошки. А никто не смотрел: Мастеркарды или Визы или вообще пофиг? И дебетные/кредитные/пофиг?
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Slx
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Додано: Пон 09 гру, 2019 06:13
Menwyy написав:
Я что-то пропустил или прикрыли пополнение ранее открытых депо? Вроде ж была кнопка в приложении, сейчас облазил всю апку и в упор не вижу.
Если уже пополнили на максимально возможную сумму, то кнопка пополнения отсутствует.
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Додано: Пон 09 гру, 2019 08:11
ingtrans написав: chipmunk написав:
В дебетки є абонка, якщо не юзати 'активно' щомісячно
Там три возможных варианта не платить абонплату:
При виконанні одного з показників за місяць:
- не менше 10 безготівкових операцій;
- покупок на суму від 3тис.грн.;
- залишок коштів від 1тис.грн.
Мне кажется, выполнить одно из этих условий труда не составит.
Там обязательно операции через POS проводить? Если нет - то вариант один и не парить себе мозг. Есть там тыща на счету, нету, а вдруг понадобится снять, а сколько сотен купить осталось до 3-х тысяч и прочие ненужные выматыватели мозгов до фени.
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Додано: Пон 09 гру, 2019 08:24
Slx написав:
Там обязательно операции через POS проводить?
Не знаю, у меня еще и карта не активирована, но подозреваю, что могут считать только те что через POS. Но абонплата всего 15 грн, так что невелика потеря.
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Нед 08 гру, 2019 20:00
sens
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