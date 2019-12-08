|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 гру, 2019 14:56
Re: Форвард Банк Forward Bank
Коллеги, кэшбеки по картам пришли?
Додано: Пон 09 гру, 2019 15:49
Додано: Пон 09 гру, 2019 16:12
Кэшбэк уже увидел в выписке, но на карту еще не упал.
Самому интересно, когда он зачислится.
Кстати, с расчетом совпал копейка в копейку, это радует.
И, чтобы два раза не писать: если карта оформлена 12.11, когда надо ее пополнить (с карты другого банка, по P2P), чтобы не платить 1% от задолженности? Там потрачено было немного, но платить 1% не хочется. Если 11 декабря с утра пополню,этого будет достаточно?
|