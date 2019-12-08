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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3583358435853586

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 426
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
89
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
59
Всього голосів : 426
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 14:56

Re: Форвард Банк Forward Bank

Коллеги, кэшбеки по картам пришли? :)
Alex_TT
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Повідомлень: 2533
З нами з: 10.01.13
Подякував: 107 раз.
Подякували: 394 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 15:05

  Alex_TT написав:Коллеги, кэшбеки по картам пришли? :)

Нету. :(
rollo
 
Повідомлень: 128
З нами з: 20.10.19
Подякував: 6 раз.
Подякували: 12 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 15:49

  rollo написав:
  Alex_TT написав:Коллеги, кэшбеки по картам пришли? :)

Нету. :(


Пора бы уже. Народ волнуется... :D
Anadonta
 
Повідомлень: 639
З нами з: 25.11.12
Подякував: 74 раз.
Подякували: 82 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 16:12

Кэшбэк уже увидел в выписке, но на карту еще не упал.
Самому интересно, когда он зачислится.
Кстати, с расчетом совпал копейка в копейку, это радует.

И, чтобы два раза не писать: если карта оформлена 12.11, когда надо ее пополнить (с карты другого банка, по P2P), чтобы не платить 1% от задолженности? Там потрачено было немного, но платить 1% не хочется. Если 11 декабря с утра пополню,этого будет достаточно?
Искатель
 
Повідомлень: 3264
З нами з: 22.02.16
Подякував: 476 раз.
Подякували: 1173 раз.
 
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  #<1 ... 3583358435853586
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