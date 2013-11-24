|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 гру, 2019 14:56
Re: Форвард Банк Forward Bank
Коллеги, кэшбеки по картам пришли?
Додано: Пон 09 гру, 2019 15:49
Додано: Пон 09 гру, 2019 16:12
Кэшбэк уже увидел в выписке, но на карту еще не упал.
Самому интересно, когда он зачислится.
Кстати, с расчетом совпал копейка в копейку, это радует.
И, чтобы два раза не писать: если карта оформлена 12.11, когда надо ее пополнить (с карты другого банка, по P2P), чтобы не платить 1% от задолженности? Там потрачено было немного, но платить 1% не хочется. Если 11 декабря с утра пополню,этого будет достаточно?
Додано: Пон 09 гру, 2019 16:33
Re: Форвард Банк Forward Bank
Надійшло аж 2 смс-ки про кешбек. Хоча смс-інформування відключено. Це так треба?
І в мене ніяк не сходиться сума. Як взнати, як її нараховували?
Востаннє редагувалось Кочевник в Пон 09 гру, 2019 16:43, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 09 гру, 2019 16:33
если родным приложением, то да
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
Додано: Пон 09 гру, 2019 16:45
тоже 2 смс, хотя переключено на пуш. Но сумма вроде сходится
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 09 гру, 2019 17:12
Re: Форвард Банк Forward Bank
Я піняв, чого не сходилося, чорнопятничний кешбек порахував.
Додано: Пон 09 гру, 2019 20:46
Додано: Пон 09 гру, 2019 21:16
Re: Форвард Банк Forward Bank
Сколько можно открыть дебетовых карт КОКО?
|