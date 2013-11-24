Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 гру, 2019 22:08
Пополнение дебетки КоКо уже с комиссией 1 прОцент. С 20го декабря, если быть точным.
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ФУФЛО
swan forever
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Додано: Пон 09 гру, 2019 22:12
swan forever написав:
Пополнение дебетки КоКо уже с комиссией 1 прОцент. С 20го декабря, если быть точным.
Немає
https://www.forward-bank.com/cards/koko ... _debet.pdf
Можливо 1% забрав банк донор?
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Додано: Пон 09 гру, 2019 22:14
swan forever написав:Пополнение дебетки КоКо уже с комиссией 1 прОцент. С 20го декабря, если быть точным.
То "для выплат", т.е. простир
Alpha1251
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Додано: Пон 09 гру, 2019 23:40
postal-crazy написав:
Сколько можно открыть дебетовых карт КОКО?
У меня две.
rollo
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Додано: Пон 09 гру, 2019 23:46
rollo написав: postal-crazy написав:
Сколько можно открыть дебетовых карт КОКО?
У меня две.
И по каждой лимит 300 грн.? Или он общий на продукт?
Vorlon
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