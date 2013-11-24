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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3584358535863587

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 426
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
89
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
59
Всього голосів : 426
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 22:08

Пополнение дебетки КоКо уже с комиссией 1 прОцент. С 20го декабря, если быть точным.
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 22:12

  swan forever написав:Пополнение дебетки КоКо уже с комиссией 1 прОцент. С 20го декабря, если быть точным.

Немає
https://www.forward-bank.com/cards/koko ... _debet.pdf
Можливо 1% забрав банк донор?
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 22:14

Re: Форвард Банк Forward Bank

swan forever написав:Пополнение дебетки КоКо уже с комиссией 1 прОцент. С 20го декабря, если быть точным.
То "для выплат", т.е. простир
Alpha1251
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 23:40

  postal-crazy написав:Сколько можно открыть дебетовых карт КОКО?

У меня две.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 23:46

  rollo написав:
  postal-crazy написав:Сколько можно открыть дебетовых карт КОКО?

У меня две.

И по каждой лимит 300 грн.? Или он общий на продукт?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 05:53

  Vorlon написав:
  rollo написав:
  postal-crazy написав:Сколько можно открыть дебетовых карт КОКО?

У меня две.

И по каждой лимит 300 грн.? Или он общий на продукт?

Кредитный лимит форвард даёт только на одну карту
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 06:18

  Alpha1251 написав:
swan forever написав:Пополнение дебетки КоКо уже с комиссией 1 прОцент. С 20го декабря, если быть точным.
То "для выплат", т.е. простир

Тут эта новость от второго декабря https://news.finance.ua/ru/-/6/0
Информация об изменениях в тарифы по карточному продукту КОКО КАРД
Информация об изменениях в тарифы по карточному продукту КОКО КАРД
Сообщаем, что с 24 декабря 2019 будут внесены изменения в Тарифы по продукту КОКО КАРД (для выплат).

Зображення
Востаннє редагувалось swan forever в Вів 10 гру, 2019 07:12, всього редагувалось 1 раз.
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 06:59

  Vorlon написав:
  rollo написав:
  postal-crazy написав:Сколько можно открыть дебетовых карт КОКО?

У меня две.

И по каждой лимит 300 грн.? Или он общий на продукт?

  Stringer написав:Кредитный лимит форвард даёт только на одну карту

Кредитный лимит на дебетовой карте КОКО? Вопрос же о лимите кэшбэка.
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