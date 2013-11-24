Форвард Банк Forward Bank
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Додано: Пон 09 гру, 2019 22:08
Пополнение дебетки КоКо уже с комиссией 1 прОцент. С 20го декабря, если быть точным.
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
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Додано: Пон 09 гру, 2019 22:12
swan forever написав:
Пополнение дебетки КоКо уже с комиссией 1 прОцент. С 20го декабря, если быть точным.
Немає
https://www.forward-bank.com/cards/koko ... _debet.pdf
Можливо 1% забрав банк донор?
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Додано: Пон 09 гру, 2019 22:14
swan forever написав:Пополнение дебетки КоКо уже с комиссией 1 прОцент. С 20го декабря, если быть точным.
То "для выплат", т.е. простир
Alpha1251
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Додано: Пон 09 гру, 2019 23:40
postal-crazy написав:
Сколько можно открыть дебетовых карт КОКО?
У меня две.
rollo
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Додано: Пон 09 гру, 2019 23:46
rollo написав: postal-crazy написав:
Сколько можно открыть дебетовых карт КОКО?
У меня две.
И по каждой лимит 300 грн.? Или он общий на продукт?
Vorlon
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Додано: Вів 10 гру, 2019 05:53
Vorlon написав: rollo написав: postal-crazy написав:
Сколько можно открыть дебетовых карт КОКО?
У меня две.
И по каждой лимит 300 грн.? Или он общий на продукт?
Кредитный лимит форвард даёт только на одну карту
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Stringer
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Додано: Вів 10 гру, 2019 06:18
Alpha1251 написав: swan forever написав:Пополнение дебетки КоКо уже с комиссией 1 прОцент. С 20го декабря, если быть точным.
То "для выплат", т.е. простир
Тут эта новость от второго декабря
https://news.finance.ua/ru/-/6/0
Информация об изменениях в тарифы по карточному продукту КОКО КАРД
Информация об изменениях в тарифы по карточному продукту КОКО КАРД
Сообщаем, что с 24 декабря 2019 будут внесены изменения в Тарифы по продукту КОКО КАРД (для выплат).
Востаннє редагувалось
swan forever
в Вів 10 гру, 2019 07:12, всього редагувалось 1 раз.
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
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Додано: Вів 10 гру, 2019 06:59
Vorlon написав: rollo написав: postal-crazy написав:
Сколько можно открыть дебетовых карт КОКО?
У меня две.
И по каждой лимит 300 грн.? Или он общий на продукт?
Stringer написав:
Кредитный лимит форвард даёт только на одну карту
Кредитный лимит на дебетовой карте КОКО? Вопрос же о лимите кэшбэка.
ingtrans
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