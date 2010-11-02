RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3585358635873588

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 426
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
89
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
59
Всього голосів : 426
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 09:22

Re: Форвард Банк Forward Bank

Залежить, коли РД. Якщо 12-го, то сьогодняшні купівлі можуть провестися.
Кочевник
 
Повідомлень: 1157
З нами з: 16.02.17
Подякував: 198 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 09:34

  Кочевник написав:Залежить, коли РД. Якщо 12-го, то сьогодняшні купівлі можуть провестися.

РД- 12го. Планирую гасить завтра утром, т.е. 11.12. Наверно, буду все гасить под ноль.
Искатель
 
Повідомлень: 3266
З нами з: 22.02.16
Подякував: 476 раз.
Подякували: 1192 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 11:03

Re: Форвард Банк Forward Bank

А навіщо в 0? Страховку не відключили?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8402
З нами з: 15.04.09
Подякував: 458 раз.
Подякували: 514 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3585358635873588
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, Google Adsense [Bot], MASolomko, Obval_Defoltovich, slasva, Vorlon, Кочевник і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 7935, 7936, 7937
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
79367 9375777
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 гру, 2019 11:02
Flamingo
Юнекс Банк 1 ... 171, 172, 173
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
1723 369198
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 гру, 2019 10:44
unex_bank_press
Банк Глобус 1 ... 556, 557, 558
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
5571 746273
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 гру, 2019 09:22
Alex_TT

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (79368)
10.12.2019 11:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.