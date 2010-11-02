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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 гру, 2019 09:22
Re: Форвард Банк Forward Bank
Залежить, коли РД. Якщо 12-го, то сьогодняшні купівлі можуть провестися.
Додано: Вів 10 гру, 2019 09:34
Додано: Вів 10 гру, 2019 11:03
Re: Форвард Банк Forward Bank
А навіщо в 0? Страховку не відключили?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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