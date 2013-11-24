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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 гру, 2019 09:22
Re: Форвард Банк Forward Bank
Залежить, коли РД. Якщо 12-го, то сьогодняшні купівлі можуть провестися.
Додано: Вів 10 гру, 2019 09:34
Додано: Вів 10 гру, 2019 11:03
Re: Форвард Банк Forward Bank
А навіщо в 0? Страховку не відключили?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Вів 10 гру, 2019 11:44
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
Додано: Вів 10 гру, 2019 12:17
17. Платіж за Основним боргом 0,5% від суми Основного боргу,
який наявний у клієнта на
Розрахункову дату
и про что этот пункт?
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
Додано: Вів 10 гру, 2019 12:49
Re: Форвард Банк Forward Bank
Оформил себе кредитную Коко сегодня, страховку которая стоит 15 грн отключили, а ту которая 1% от задолженности девочка сказала не может, начала чтото выдумывать, сказала может отключить через месяц. Ее можно отключить раньше или нет?
Да и еще вопрос, не вижу в интернет-банкинге выписки по карте и холдов это нормально?
Востаннє редагувалось antey718 в Вів 10 гру, 2019 12:52, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 10 гру, 2019 12:50
Додано: Вів 10 гру, 2019 13:01
Re: Форвард Банк Forward Bank
Кто-то открывал депо по акции +0,25 и +0,5%? Проценты сразу видны в приложении?
Додано: Вів 10 гру, 2019 13:05
Menwyy
Вчера открыл - сегодня появилось. То есть вклад должен переночевать
Додано: Вів 10 гру, 2019 14:13
Но в договоре даже после ночевки остаётся по старому
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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