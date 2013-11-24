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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3585358635873588

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 426
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
89
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
59
Всього голосів : 426
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 09:22

Re: Форвард Банк Forward Bank

Залежить, коли РД. Якщо 12-го, то сьогодняшні купівлі можуть провестися.
Кочевник
 
Повідомлень: 1158
З нами з: 16.02.17
Подякував: 198 раз.
Подякували: 56 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 09:34

  Кочевник написав:Залежить, коли РД. Якщо 12-го, то сьогодняшні купівлі можуть провестися.

РД- 12го. Планирую гасить завтра утром, т.е. 11.12. Наверно, буду все гасить под ноль.
Искатель
 
Повідомлень: 3273
З нами з: 22.02.16
Подякував: 476 раз.
Подякували: 1219 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 11:03

Re: Форвард Банк Forward Bank

А навіщо в 0? Страховку не відключили?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлень: 8403
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 11:44

  chipmunk написав:А навіщо в 0? Страховку не відключили?

Причём тут страховки? П.17 тарифов
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
Повідомлень: 10039
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 12:17

  Stringer написав:
  chipmunk написав:А навіщо в 0? Страховку не відключили?

Причём тут страховки? П.17 тарифов

17. Платіж за Основним боргом 0,5% від суми Основного боргу,
який наявний у клієнта на
Розрахункову дату


и про что этот пункт?
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
J
 
Повідомлень: 4679
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 12:49

Re: Форвард Банк Forward Bank

Оформил себе кредитную Коко сегодня, страховку которая стоит 15 грн отключили, а ту которая 1% от задолженности девочка сказала не может, начала чтото выдумывать, сказала может отключить через месяц. Ее можно отключить раньше или нет?

Да и еще вопрос, не вижу в интернет-банкинге выписки по карте и холдов это нормально?
Востаннє редагувалось antey718 в Вів 10 гру, 2019 12:52, всього редагувалось 1 раз.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 12:50

  Vorlon написав:
  rollo написав:
  postal-crazy написав:Сколько можно открыть дебетовых карт КОКО?

У меня две.

И по каждой лимит 300 грн.? Или он общий на продукт?

Одну сделал именную. Счета разные, значит, лимит по кешбэку должен быть по каждой 300 грн.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 13:01

Re: Форвард Банк Forward Bank

Кто-то открывал депо по акции +0,25 и +0,5%? Проценты сразу видны в приложении?
Menwyy
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 13:05

Menwyy
Вчера открыл - сегодня появилось. То есть вклад должен переночевать ;)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 14:13

  Vorlon написав:Menwyy
Вчера открыл - сегодня появилось. То есть вклад должен переночевать ;)

Но в договоре даже после ночевки остаётся по старому :(
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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