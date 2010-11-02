antey718 написав:Оформил себе кредитную Коко сегодня, страховку которая стоит 15 грн отключили, а ту которая 1% от задолженности девочка сказала не может, начала чтото выдумывать, сказала может отключить через месяц. Ее можно отключить раньше или нет?
Да и еще вопрос, не вижу в интернет-банкинге выписки по карте и холдов это нормально?
Пусть распечатают бланк заявления и письменно потребуйте отключения, это они себе на бонусы зарабатывают, наверное.
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