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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3586358735883589

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 426
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
89
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
59
Всього голосів : 426
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 15:34

  antey718 написав:Оформил себе кредитную Коко сегодня, страховку которая стоит 15 грн отключили, а ту которая 1% от задолженности девочка сказала не может, начала чтото выдумывать, сказала может отключить через месяц. Ее можно отключить раньше или нет?

Да и еще вопрос, не вижу в интернет-банкинге выписки по карте и холдов это нормально?

Пусть распечатают бланк заявления и письменно потребуйте отключения, это они себе на бонусы зарабатывают, наверное.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 19:06

Re: Форвард Банк Forward Bank

Хочу оформить коко-дебетную. Можно ли её оформить без всяких страховок?
vpchelko
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 19:09

  vpchelko написав:Хочу оформить коко-дебетную. Можно ли её оформить без всяких страховок?

Уже писал - это для начала надо постараться с ними оформить.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 19:16

  Vorlon написав:
  vpchelko написав:Хочу оформить коко-дебетную. Можно ли её оформить без всяких страховок?

Уже писал - это для начала надо постараться с ними оформить.

шо там стараться? непосвященным подключат на раз.
https://www.forward-bank.com/cards/koko ... _debet.pdf
п.12. или п.13.
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 19:19

  novichok написав:
  Vorlon написав:
  vpchelko написав:Хочу оформить коко-дебетную. Можно ли её оформить без всяких страховок?

Уже писал - это для начала надо постараться с ними оформить.

шо там стараться? непосвященным подключат на раз.
https://www.forward-bank.com/cards/koko ... _debet.pdf
п.12. или п.13.

Ага слід уважно читати цидулу, яку підписувати.
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