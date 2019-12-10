Форвард Банк Forward Bank
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Додано: Вів 10 гру, 2019 15:34
antey718 написав:
Оформил себе кредитную Коко сегодня, страховку которая стоит 15 грн отключили, а ту которая 1% от задолженности девочка сказала не может, начала чтото выдумывать, сказала может отключить через месяц. Ее можно отключить раньше или нет?
Да и еще вопрос, не вижу в интернет-банкинге выписки по карте и холдов это нормально?
Пусть распечатают бланк заявления и письменно потребуйте отключения, это они себе на бонусы зарабатывают, наверное.
demichh
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Додано: Вів 10 гру, 2019 19:06
Хочу оформить коко-дебетную. Можно ли её оформить без всяких страховок?
vpchelko
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Додано: Вів 10 гру, 2019 19:09
vpchelko написав:
Хочу оформить коко-дебетную. Можно ли её оформить без всяких страховок?
Уже писал - это для начала надо постараться с ними оформить.
Vorlon
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Додано: Вів 10 гру, 2019 19:16
Vorlon написав: vpchelko написав:
Хочу оформить коко-дебетную. Можно ли её оформить без всяких страховок?
Уже писал - это для начала надо постараться с ними оформить.
шо там стараться? непосвященным подключат на раз.
https://www.forward-bank.com/cards/koko ... _debet.pdf
п.12. или п.13.
novichok
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Додано: Вів 10 гру, 2019 19:19
novichok написав: Vorlon написав: vpchelko написав:
Хочу оформить коко-дебетную. Можно ли её оформить без всяких страховок?
Уже писал - это для начала надо постараться с ними оформить.
шо там стараться? непосвященным подключат на раз.
https://www.forward-bank.com/cards/koko ... _debet.pdf
п.12. или п.13.
Ага слід уважно читати цидулу, яку підписувати.
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Додано: Вів 10 гру, 2019 20:00
novichok написав:
шо там стараться? непосвященным подключат на раз.
И что? В тарифах много чего есть. Мне ни разу не подключали и даже не пытались. Есть реальные примеры, когда её пытались навязать на дебетку?
Vorlon
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Додано: Вів 10 гру, 2019 20:18
Vorlon написав: novichok написав:
шо там стараться? непосвященным подключат на раз.
И что? В тарифах много чего есть. Мне ни разу не подключали и даже не пытались. Есть реальные примеры, когда её пытались навязать на дебетку?
Навалом. По умолчанию их навязывают всем, но... тот кто предупреждён, тот вооружён.
novichok
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Додано: Вів 10 гру, 2019 20:19
novichok То есть фактов нет - я так и думал.
Vorlon
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Додано: Вів 10 гру, 2019 20:38
Vorlon написав: novichok
То есть фактов нет - я так и думал.
Как их предоставить? Записать на камеру задним числом? Киев, Драгоманова 2.12.19.около 16.00.так устроит?
novichok
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