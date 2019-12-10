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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3587358835893590

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 426
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
89
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
59
Всього голосів : 426
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 20:42

Фарс страхівками по дебетках не зловживає...кому б навязали не знаю.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 30617
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Подякував: 1 раз.
Подякували: 1532 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 21:04

Vorlon
Так как предоставить факты, подскажите?
Или главное вовремя смысться от дискуссии?
novichok
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Повідомлень: 2014
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 21:05

  Квесторе_поверніться написав: не зловживає...

Это 100% исключает навязывание страховок?
novichok
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Повідомлень: 2014
З нами з: 31.03.13
Подякував: 4 раз.
Подякували: 164 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 21:06

  novichok написав:Как их предоставить? Записать на камеру задним числом? Киев, Драгоманова 2.12.19.около 16.00.так устроит?

Я представляю, что вы говорите, что вам лично их навязали. А пока что вы говорите, что где-то кому-то.

Двое форумчан до и после вашего сообщения подтвердили мою версию. Возможно где-то и есть гад, который парит страховки. Но речь о том, что для дебеток это исключение, а не правило. А вы считаете правилом!
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 21:15

  novichok написав:
  Квесторе_поверніться написав: не зловживає...

Это 100% исключает навязывание страховок?

Здались Вам ті страхівки...замнем для ясності.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 30617
З нами з: 22.11.13
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 21:18

  Квесторе_поверніться написав:
  novichok написав:
  Квесторе_поверніться написав: не зловживає...

Это 100% исключает навязывание страховок?

Здались Вам ті страхівки...замнем для ясності.

У меня вообще дебетка... Ещё летом получал. :D
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 21:26

  novichok написав:Ещё летом получал.

Кокошек летом не было - заврались вы совсем :lol:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 21:59

  Квесторе_поверніться написав:Здались Вам ті страхівки...замнем для ясності.

У меня срок действия дебетки "Банк в кармане" 12/19.
Придется открывать какую-то другую дебетку.
Но по всем картам Форварда какие-то неадекватные тарифы. Да еше и Простир Зображення

От чего там можно отказаться в письменном виде?
Или проще забить на карту и написать заявление, чтобы проценты по всем депозитам падали на "Текущий под депо"?
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 22:00

Re: Форвард Банк Forward Bank

Брать как замену Доходной-Конкорд однозначно. Решено.
vpchelko
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  #<1 ... 3587358835893590
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