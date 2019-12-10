|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 гру, 2019 20:42
Фарс страхівками по дебетках не зловживає...кому б навязали не знаю.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 10 гру, 2019 21:04
Vorlon
Так как предоставить факты, подскажите?
Или главное вовремя смысться от дискуссии?
Додано: Вів 10 гру, 2019 21:05
Додано: Вів 10 гру, 2019 21:06
Я представляю, что вы говорите, что вам лично их навязали. А пока что вы говорите, что где-то кому-то.
Двое форумчан до и после вашего сообщения подтвердили мою версию. Возможно где-то и есть гад, который парит страховки. Но речь о том, что для дебеток это исключение, а не правило. А вы считаете правилом!
Додано: Вів 10 гру, 2019 21:15
Здались Вам ті страхівки...замнем для ясності.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 10 гру, 2019 21:18
Додано: Вів 10 гру, 2019 21:26
Додано: Вів 10 гру, 2019 21:59
У меня срок действия дебетки "Банк в кармане" 12/19.
Придется открывать какую-то другую дебетку.
Но по всем картам Форварда какие-то неадекватные тарифы. Да еше и Простир
От чего там можно отказаться в письменном виде?
Или проще забить на карту и написать заявление, чтобы проценты по всем депозитам падали на "Текущий под депо"?
Жадность и Отвага!
Додано: Вів 10 гру, 2019 22:00
Re: Форвард Банк Forward Bank
Брать как замену Доходной-Конкорд однозначно. Решено.
|