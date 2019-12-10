мадемаузель!
ось вам джокер в рукаві
раз на сайті є - значить банк пропонує цей продукт
а для вас так і БВК Голд не шкода!
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Додано: Вів 10 гру, 2019 22:17
Re: Форвард Банк Forward Bank
мадемаузель!
ось вам джокер в рукаві
раз на сайті є - значить банк пропонує цей продукт
а для вас так і БВК Голд не шкода!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 10 гру, 2019 22:18
Вы же сами говорили, что карты это Не МОЕ(с) . Удобная для каблуков дорожка к отделению...
ДЕПО, процентами по окончанию наше все.
Р. S. Оформите Коко Дебетку, и постоянно держите на ней 1000грн. Смс и страховку при офопмлении отключите.
Додано: Вів 10 гру, 2019 23:09
Re: Форвард Банк Forward Bank
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 10 гру, 2019 23:09
Так это дорожка к отделению А-банка, а не к отделению Форварда
Не могу по окончанию, т.к. уже и так чуть больше фонда.
А зачем мне держать на карте 1000 грн?
Жадность и Отвага!
Додано: Вів 10 гру, 2019 23:12
Re: Форвард Банк Forward Bank
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Вів 10 гру, 2019 23:12, всього редагувалось 1 раз.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 10 гру, 2019 23:12
Что бы не платить ежемесячно 15 грн
Востаннє редагувалось novichok в Вів 10 гру, 2019 23:14, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 10 гру, 2019 23:14
В меню "ВСЕ КАРТЫ" нет "Банк в кармане" и в тарифах тоже нет.
Жадность и Отвага!
Додано: Вів 10 гру, 2019 23:18
Тут десь гуляли тарифи по всіх картах...там має бути.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 10 гру, 2019 23:21
Вот поэтому я и говорю: "До свидания все карты Форварда"
Жадность и Отвага!
Додано: Вів 10 гру, 2019 23:38
Здесь:
но там многие тарифы уже не открываются
Жадность и Отвага!
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