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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3588358935903591

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 426
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
89
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
59
Всього голосів : 426
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 22:17

Re: Форвард Банк Forward Bank

  lubopytnaya написав:У меня срок действия дебетки "Банк в кармане" 12/19.
Придется открывать какую-то другую дебетку.


мадемаузель!
ось вам джокер в рукаві

https://www.forward-bank.com/bvk/

раз на сайті є - значить банк пропонує цей продукт
а для вас так і БВК Голд не шкода! :)
https://www.forward-bank.com/bvk/bvkgold/
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 22:18

:(
  lubopytnaya написав:
  Квесторе_поверніться написав:Здались Вам ті страхівки...замнем для ясності.

У меня срок действия дебетки "Банк в кармане" 12/19.
Придется открывать какую-то другую дебетку.
Но по всем картам Форварда какие-то неадекватные тарифы. Да еше и Простир Зображення

От чего там можно отказаться в письменном виде?
Или проще забить на карту и написать заявление, чтобы проценты по всем депозитам падали на "Текущий под депо"?

Вы же сами говорили, что карты это Не МОЕ(с) . Удобная для каблуков дорожка к отделению...
ДЕПО, процентами по окончанию наше все.
Р. S. Оформите Коко Дебетку, и постоянно держите на ней 1000грн. Смс и страховку при офопмлении отключите.
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 23:09

Re: Форвард Банк Forward Bank

  lubopytnaya написав:У меня срок действия дебетки "Банк в кармане" 12/19.

Можна перевипустити.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 23:09

  novichok написав:Вы же сами говорили, что карты это Не МОЕ(с) . Удобная для каблуков дорожка к отделению...

Так это дорожка к отделению А-банка, а не к отделению Форварда :D

ДЕПО, процентами по окончанию наше все.

Не могу по окончанию, т.к. уже и так чуть больше фонда.

Р. S. Оформите Коко Дебетку, и постоянно держите на ней 1000грн. Смс и страховку при офопмлении отключите.

А зачем мне держать на карте 1000 грн?
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 23:12

Re: Форвард Банк Forward Bank

  lubopytnaya написав:А зачем мне держать на карте 1000 грн?

Абонка 15 грн, щомісячно...інакше.
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Вів 10 гру, 2019 23:12, всього редагувалось 1 раз.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 23:12

  lubopytnaya написав:А зачем мне держать на карте 1000 грн?

Что бы не платить ежемесячно 15 грн
https://www.forward-bank.com/cards/koko-debit/
Востаннє редагувалось novichok в Вів 10 гру, 2019 23:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 23:14

  Квесторе_поверніться написав:
  lubopytnaya написав:У меня срок действия дебетки "Банк в кармане" 12/19.

Можна перевипустити.

В меню "ВСЕ КАРТЫ" нет "Банк в кармане" и в тарифах тоже нет.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 23:18

  lubopytnaya написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  lubopytnaya написав:У меня срок действия дебетки "Банк в кармане" 12/19.

Можна перевипустити.

В меню "ВСЕ КАРТЫ" нет "Банк в кармане" и в тарифах тоже нет.

Тут десь гуляли тарифи по всіх картах...там має бути.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 23:21

  novichok написав:
  lubopytnaya написав:А зачем мне держать на карте 1000 грн?

Что бы не платить ежемесячно 15 грн
https://www.forward-bank.com/cards/koko-debit/

Вот поэтому я и говорю: "До свидания все карты Форварда" Зображення
Жадность и Отвага!
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 23:38

  Квесторе_поверніться написав:Тут десь гуляли тарифи по всіх картах...там має бути.

Здесь: https://www.forward-bank.com/cards/koko ... 1.2019.pdf
но там многие тарифы уже не открываются
Зображення
Жадность и Отвага!
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