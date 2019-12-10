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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3589359035913592

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 426
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
89
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
59
Всього голосів : 426
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 05:07

  novichok написав:
  Vorlon написав:
  novichok написав:Ещё летом получал.

Кокошек летом не было - заврались вы совсем

Вот вот. Вы слышите только себя.
Депозитка у меня, а навязывание страховок, при открытии коко, у ближайшего окружения. Так пойдёт? Или вам все разжевывать?
ТАС лучший банк, Пудра лучшая карта, Хонор 8х лучший телефон, верно?...
И. Да.. Приват не пользую принципиально, верно?
Держитесь там...

Простите за оффтоп, боюсь что модераторы удалят, но...
А вы можете не переходить на личности и не сбивать суть дискусии с линии?
Здесь не нотариус, нормальным людям верят на слово. Один такой сказал, что нужно еще умудриться страховку по дебетке-КоКо получить. Другие подтвердили своими фактами, репликами сотрудников.
А вы лично указали, что "навалом, по-умолчанию навязывают всем", а потом обернулись взад, что это противоположной стороне нужно доказывать абсолютное отсутствие страховок, вашим "Это 100% исключает навязывание страховок?", не говоря уже про "запись камерой задним числом", "смыться с дискусси", "пол года как дебетка есть" (несуществующая тогда) и цитируемое сообщение выше.

Непродуктивно от вас это все, включая аж 7-й ответ про "ближайшее окружение" без конкретики (какое отделение, какой продукт, скольким и когда) ибо в выходе все как другие и писали:

Нужно постараться еще по КоКо дебетке страховку получить, то есть шанс, конечно, есть, но он мал по-умолчанию (во-первых) и спрашивающие о ней на форуме ее точно не получат, если сами не постараются (во-вторых).
Slx
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 05:24

  lubopytnaya написав:Вот поэтому я и говорю: "До свидания все карты Форварда"

Неужели 1000 грн остатка, на которые будут начисляться проценты из расчёта 15% годовых (по крайней мере, сейчас) делают погоду? Реальные же потери, если сравнивать с депозитом, составляют 2-3 грн в месяц, но зато эти деньги всегда под рукой, если понадобятся. Правда, не думаю, что эти 15% долго продержатся. Ещё и кэшбэк есть, которым можно перекрыть потери.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 09:01

  ingtrans написав:Правда, не думаю, что эти 15% долго продержатся.

Больше двух лет уже держатся, правда на другой карте ;)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 18:53

Re: Форвард Банк Forward Bank

Коллеги, в тарифах коко кредитки не нашёл - смена пин кода бесплатна?
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Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 19:04

  Stringer написав:Коллеги, в тарифах коко кредитки не нашёл - смена пин кода бесплатна?


Да, по всем картам.
Kevin
 
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