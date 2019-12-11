Додано: Сер 11 гру, 2019 05:07

novichok написав: Vorlon написав: novichok написав: Ещё летом получал.

Кокошек летом не было - заврались вы совсем

Вот вот. Вы слышите только себя.

Депозитка у меня, а навязывание страховок, при открытии коко, у ближайшего окружения. Так пойдёт? Или вам все разжевывать?

ТАС лучший банк, Пудра лучшая карта, Хонор 8х лучший телефон, верно?...

И. Да.. Приват не пользую принципиально, верно?

Держитесь там...

Простите за оффтоп, боюсь что модераторы удалят, но...

А вы можете не переходить на личности и не сбивать суть дискусии с линии?

Здесь не нотариус, нормальным людям верят на слово. Один такой сказал, что нужно еще умудриться страховку по дебетке-КоКо получить. Другие подтвердили своими фактами, репликами сотрудников.

А

указали, что "навалом, по-умолчанию навязывают всем" , а потом обернулись взад, что это противоположной стороне нужно доказывать абсолютное отсутствие страховок, вашим "Это 100% исключает навязывание страховок?" , не говоря уже про "запись камерой задним числом", "смыться с дискусси", "пол года как дебетка есть" (несуществующая тогда) и цитируемое сообщение выше.



Непродуктивно от вас это все, включая аж 7-й ответ про "ближайшее окружение" без конкретики (какое отделение, какой продукт, скольким и когда) ибо

Нужно постараться еще по КоКо дебетке страховку получить, то есть шанс, конечно, есть, но он мал по-умолчанию (во-первых) и спрашивающие о ней на форуме ее точно не получат, если сами не постараются (во-вторых).

вы личнов выходе все как другие и писали: