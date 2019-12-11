mustbe
Одно дело, когда переводишь самому себе. Совсем другое - когда другому человеку. Получается, что ты не можешь быть уверен, что человек получил деньги
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 гру, 2019 10:40
mustbe
Одно дело, когда переводишь самому себе. Совсем другое - когда другому человеку. Получается, что ты не можешь быть уверен, что человек получил деньги
Додано: Чет 12 гру, 2019 10:43
Ну так іншим макаром із Фарса гривня ходить...
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
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Додано: Чет 12 гру, 2019 11:05
ув. представитель
об этом знает барс?
ескалируйте наверх
у меня в пятницу было
только во вторник отпустило
это как-то не гут
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