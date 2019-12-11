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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3590359135923593

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 426
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
89
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
59
Всього голосів : 426
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 10:40

mustbe
Одно дело, когда переводишь самому себе. Совсем другое - когда другому человеку. Получается, что ты не можешь быть уверен, что человек получил деньги :(
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 10:43

  mustbe написав:Опять Форвард не сумел перевести деньги с депозитки на карту другого банка, и залочил сумму до завтра.
Когда этот маразм закончится ?
Когда банк научится не лочить деньги в случае неуспешной операции ?

Ну так іншим макаром із Фарса гривня ходить...
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 11:05

  mustbe написав:Опять Форвард не сумел перевести деньги с депозитки на карту другого банка, и залочил сумму до завтра.
Когда этот маразм закончится ?
Когда банк научится не лочить деньги в случае неуспешной операции ?


ув. представитель
об этом знает барс?
ескалируйте наверх

у меня в пятницу было
только во вторник отпустило
это как-то не гут
v57
 
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