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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 гру, 2019 15:41
vollena71 написав: Вкладчик1234 написав:
Внезапно на электронную почту пришла выписка по дебетной коко.
Я такого не заказывал
Это хоть бесплатно?
В тарифах нет такой строки Плата за надання Клієнту щомісячного Рахунку-виписки
За октябрьскую выписку мзду не брали
Да, проверил, не нашёл списаний за выписку.
Суммы "входа-выхода" совпадают
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Чет 12 гру, 2019 16:23
sens
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