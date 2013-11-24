Да, проверил, не нашёл списаний за выписку.
Суммы "входа-выхода" совпадают
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 гру, 2019 15:41
Да, проверил, не нашёл списаний за выписку.
Суммы "входа-выхода" совпадают
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 12 гру, 2019 17:27
Re: Форвард Банк Forward Bank
Добрый вечер. Я правильно понимаю,если при оформлении дебетной Коко карты отказался от СМС информирования,то при проведении операции их не будет? Но если через приложение подключу Пуши,то будут сообщения и бесплатно?
Додано: Чет 12 гру, 2019 17:54
Додано: Чет 12 гру, 2019 18:00
То есть все будет, только без комиссии и без смс,а пуши будут приходить при вкл.инете? Само подключене без комиссии?
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