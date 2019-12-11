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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3591359235933594

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 426
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
89
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
59
Всього голосів : 426
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 15:41

  vollena71 написав:
  Вкладчик1234 написав:Внезапно на электронную почту пришла выписка по дебетной коко.
Я такого не заказывал :)

Это хоть бесплатно?

В тарифах нет такой строки Плата за надання Клієнту щомісячного Рахунку-виписки
За октябрьскую выписку мзду не брали

Да, проверил, не нашёл списаний за выписку.
Суммы "входа-выхода" совпадают
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 17:27

Re: Форвард Банк Forward Bank

Добрый вечер. Я правильно понимаю,если при оформлении дебетной Коко карты отказался от СМС информирования,то при проведении операции их не будет? Но если через приложение подключу Пуши,то будут сообщения и бесплатно?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 17:54

  _PORT_UA написав:Добрый вечер. Я правильно понимаю,если при оформлении дебетной Коко карты отказался от СМС информирования,то при проведении операции их не будет? Но если через приложение подключу Пуши,то будут сообщения и бесплатно?

Будут сообщения, но не смс.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 18:00

То есть все будет, только без комиссии и без смс,а пуши будут приходить при вкл.инете? Само подключене без комиссии?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 19:43

Re: Форвард Банк Forward Bank

у всех договора на открытие карточки дебетной подпись отделение и печать не ставили?
https://t.me/financua ВАЛЮТНИЙ РИНОК УКРАЇНИ ТА СВІТУ
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
KOKS
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 19:54

  _PORT_UA написав:Добрый вечер. Я правильно понимаю,если при оформлении дебетной Коко карты отказался от СМС информирования,то при проведении операции их не будет? Но если через приложение подключу Пуши,то будут сообщения и бесплатно?

Неправильно понимаете. Офпред объяснял, что отключать СМС нельзя, если хотите получать сообщения об операциях пушами.
Vorlon
 
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