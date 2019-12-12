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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3592359335943595

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 426
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
89
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
59
Всього голосів : 426
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 10:35

  Flamingo написав:Коллеги подскажите пожалуйста ряд технических моментов по дебетке-КоКо:
1. Кэшбек подключен со старта? Не надо ждать смс (как у Сиба) или 2-3 дня (как у Аллы)?
5. Теховер тут возможен? Если да - то только для "чужих" р2р-сервисов или для своего тоже?

1. Вроде как со старта. Во всяком случае никаких доп. уведомлений не приходит.
5. Могу сказать только, что свой сервис день в день проводят (в рабочий день, про выходные не скажу).

А почему именно дебетка? Кредитку курьер привозит, от всех страховок просто отказаться по телефону при оформлении, кешбек тот же, приветственная сотня радует :)
dengon
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 14:40

Re: Форвард Банк Forward Bank

  dengon написав:А почему именно дебетка? Кредитку курьер привозит, от всех страховок просто отказаться по телефону при оформлении, кешбек тот же, приветственная сотня радует :)
Без офи-трудоустройства у скунса я не прохожу даже прескоринг. "добрые люди" подсказали что при наличии депо кредитку дают охотнее. Зашел пока на полугодовое депо с минифиновским +1%, в самом филиале открывая депо хотел сразу подать и на кредитку, но они посоветовали этого не делать, а обратиться через месяц когда я пройду по всем их базам как вкладчик (до этого со скунсом дела не имел). Пока взял дебетку - тестирую ;). Только приветственной сотни нет и лимит кишмиша меньше в 3,33 раза, но то такое ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:11

Flamingo

Сотню в этом месяце убрали? В прошлом давали 100 грн. за первые потраченные 100 грн коко дебетка.
demichh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:24

  demichh написав:Сотню в этом месяце убрали? В прошлом давали 100 грн. за первые потраченные 100 грн коко дебетка.

Смотрю тут https://www.forward-bank.com/about/acti ... MOV_12.pdf в конце по кредиткам есть "Витання вид форвапд-банк" (стр. 7-8) по депозиткам такой колонки нет (ст.5-6)
Flamingo
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