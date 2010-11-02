Flamingo написав:Коллеги подскажите пожалуйста ряд технических моментов по дебетке-КоКо: 1. Кэшбек подключен со старта? Не надо ждать смс (как у Сиба) или 2-3 дня (как у Аллы)? 5. Теховер тут возможен? Если да - то только для "чужих" р2р-сервисов или для своего тоже?
1. Вроде как со старта. Во всяком случае никаких доп. уведомлений не приходит. 5. Могу сказать только, что свой сервис день в день проводят (в рабочий день, про выходные не скажу).
А почему именно дебетка? Кредитку курьер привозит, от всех страховок просто отказаться по телефону при оформлении, кешбек тот же, приветственная сотня радует
dengon написав:А почему именно дебетка? Кредитку курьер привозит, от всех страховок просто отказаться по телефону при оформлении, кешбек тот же, приветственная сотня радует
Без офи-трудоустройства у скунса я не прохожу даже прескоринг. "добрые люди" подсказали что при наличии депо кредитку дают охотнее. Зашел пока на полугодовое депо с минифиновским +1%, в самом филиале открывая депо хотел сразу подать и на кредитку, но они посоветовали этого не делать, а обратиться через месяц когда я пройду по всем их базам как вкладчик (до этого со скунсом дела не имел). Пока взял дебетку - тестирую . Только приветственной сотни нет и лимит кишмиша меньше в 3,33 раза, но то такое
Подскажите, пожалуйста. Авторская карта, на нее на остаток начисляются двойные проценты - обычные с депозита плюс дополнительные на те деньги свыше тысячи гривен, которые лежат на карте. Вчера переложила депозит и задумалась - заявление о дополнительных процентах нужно было написать на новый депозит (есть еще действующий) или оно идет автоматом? К сожалению, не напомнили, а я сама спросить забыла.