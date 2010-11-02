Т.е. проверить начислен кешбек по той ли иной транзакции невозможно?
Просто по факту через месяц пользования какая то часть средств должна возместиться, о которой только догадываться можно?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 гру, 2019 23:12
Т.е. проверить начислен кешбек по той ли иной транзакции невозможно?
Просто по факту через месяц пользования какая то часть средств должна возместиться, о которой только догадываться можно?
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 23:27
Re: Форвард Банк Forward Bank
Можна спитати мсс в підтримки
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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