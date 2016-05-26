Т.е. проверить начислен кешбек по той ли иной транзакции невозможно?
Просто по факту через месяц пользования какая то часть средств должна возместиться, о которой только догадываться можно?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 гру, 2019 23:12
Т.е. проверить начислен кешбек по той ли иной транзакции невозможно?
Просто по факту через месяц пользования какая то часть средств должна возместиться, о которой только догадываться можно?
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 23:27
Re: Форвард Банк Forward Bank
Можна спитати мсс в підтримки
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Суб 14 гру, 2019 16:21
greenozon Спасибо, придется в понедельник идти, а то жаль терять проценты ).
Додано: Нед 15 гру, 2019 02:13
Re: Форвард Банк Forward Bank
Подскажите, как быстро форвард возвращает на счёт отклонённые транзакции?
Додано: Нед 15 гру, 2019 06:44
Алгоритм неясен, в случае непроведения на карту ПриватБанка вернули через минут 10. А вот когда СЭП не прошёл, то только на следующий день в 10.30.
РОШЕН
ФУФЛО
Додано: Нед 15 гру, 2019 09:47
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Нед 15 гру, 2019 10:51
как это СЕП не прошел?
тут банк или лотерея?
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