RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3593359435953596

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 426
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
89
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
59
Всього голосів : 426
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 23:12

  ingtrans написав:emeta
Нигде.


Т.е. проверить начислен кешбек по той ли иной транзакции невозможно?
Просто по факту через месяц пользования какая то часть средств должна возместиться, о которой только догадываться можно?
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
Промокод для участия в акции "Бонус к депозиту" TK6BE5M
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1777
З нами з: 19.03.09
Подякував: 65 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 23:23

emeta
Да.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 247
З нами з: 31.07.19
Подякував: 9 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 23:27

Re: Форвард Банк Forward Bank

Можна спитати мсс в підтримки
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8408
З нами з: 15.04.09
Подякував: 458 раз.
Подякували: 514 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 16:21

greenozon Спасибо, придется в понедельник идти, а то жаль терять проценты ).
Hella
 
Повідомлень: 907
З нами з: 25.08.09
Подякував: 56 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 02:13

Re: Форвард Банк Forward Bank

Подскажите, как быстро форвард возвращает на счёт отклонённые транзакции?
anis
 
Повідомлень: 2062
З нами з: 22.11.15
Подякував: 100 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 06:44

  anis написав:Подскажите, как быстро форвард возвращает на счёт отклонённые транзакции?

Алгоритм неясен, в случае непроведения на карту ПриватБанка вернули через минут 10. А вот когда СЭП не прошёл, то только на следующий день в 10.30.
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
Аватар користувача
 
Повідомлень: 570
З нами з: 27.05.15
Подякував: 135 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 09:47

Re: Форвард Банк Forward Bank

swan forever написав:
  anis написав:Подскажите, как быстро форвард возвращает на счёт отклонённые транзакции?

Алгоритм неясен, в случае непроведения на карту ПриватБанка вернули через минут 10. А вот когда СЭП не прошёл, то только на следующий день в 10.30.
Опер.время или нет?
anis
 
Повідомлень: 2062
З нами з: 22.11.15
Подякував: 100 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 10:51

  swan forever написав:
  anis написав:Подскажите, как быстро форвард возвращает на счёт отклонённые транзакции?

Алгоритм неясен, в случае непроведения на карту ПриватБанка вернули через минут 10. А вот когда СЭП не прошёл, то только на следующий день в 10.30.

как это СЕП не прошел? :shock:
тут банк или лотерея?
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
J
 
Повідомлень: 4691
З нами з: 19.01.08
Подякував: 21 раз.
Подякували: 205 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 12:47

Re: Форвард Банк Forward Bank

J написав:
как это СЕП не прошел? :shock:
тут банк или лотерея?


Например, мы не проведём платёж, т.к. считаем, что он связан с предпринимательской деятельностью.

И пофиг, что другие банки так не считают.

Кстати, к местному представителю по этому вопросу не советую обращаться - сильно разочаруетесь в качестве поддержки.
Alpha1251
 
Повідомлень: 222
З нами з: 02.04.12
Подякував: 73 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 13:04

Может знает кто, если оплатить за косметику в интернет - магазине Ева, то какой будет mcc и будет ли кешбэк за красоту?
rollo
 
Повідомлень: 139
З нами з: 20.10.19
Подякував: 7 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3593359435953596
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: escobar, IDAN, ingtrans, melkh, Вкладчик1234 і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Глобус 1 ... 558, 559, 560
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
5591 748851
Переглянути останнє повідомлення
Нед 15 гру, 2019 14:12
Stringer
А-Банк 1 ... 1460, 1461, 1462
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
14612 2022068
Переглянути останнє повідомлення
Нед 15 гру, 2019 13:55
greenozon
Альфа-Банк 1 ... 7960, 7961, 7962
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
79617 9400390
Переглянути останнє повідомлення
Нед 15 гру, 2019 11:33
kreuz

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (16226)
15.12.2019 14:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.