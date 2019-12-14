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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3594359535963597

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 426
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
89
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
59
Всього голосів : 426
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 15:14

  rollo написав:Может знает кто, если оплатить за косметику в интернет - магазине Ева, то какой будет mcc и будет ли кешбэк за красоту?

Про Єву і кишмиш навіть в відділеннях Фарсу рекламують. :wink:
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Подякував: 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 17:52

  Квесторе_поверніться написав:
  rollo написав:Может знает кто, если оплатить за косметику в интернет - магазине Ева, то какой будет mcc и будет ли кешбэк за красоту?

Про Єву і кишмиш навіть в відділеннях Фарсу рекламують. :wink:

Мав на увазі саме інтернет-магазин. Оплата онлайн.
rollo
 
Повідомлень: 140
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Подякував: 7 раз.
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  #<1 ... 3594359535963597
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