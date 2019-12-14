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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 15 гру, 2019 15:14
rollo написав:
Может знает кто, если оплатить за косметику в интернет - магазине Ева, то какой будет mcc и будет ли кешбэк за красоту?
Про Єву і кишмиш навіть в відділеннях Фарсу рекламують.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Нед 15 гру, 2019 17:52
Квесторе_поверніться написав: rollo написав:
Может знает кто, если оплатить за косметику в интернет - магазине Ева, то какой будет mcc и будет ли кешбэк за красоту?
Про Єву і кишмиш навіть в відділеннях Фарсу рекламують.
Мав на увазі саме інтернет-магазин. Оплата онлайн.
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rollo
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