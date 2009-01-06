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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 15 гру, 2019 15:14
rollo написав:
Может знает кто, если оплатить за косметику в интернет - магазине Ева, то какой будет mcc и будет ли кешбэк за красоту?
Про Єву і кишмиш навіть в відділеннях Фарсу рекламують.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 15 гру, 2019 17:52
Квесторе_поверніться написав: rollo написав:
Может знает кто, если оплатить за косметику в интернет - магазине Ева, то какой будет mcc и будет ли кешбэк за красоту?
Про Єву і кишмиш навіть в відділеннях Фарсу рекламують.
Мав на увазі саме інтернет-магазин. Оплата онлайн.
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rollo
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Додано: Нед 15 гру, 2019 20:49
emeta написав:
Т.е. проверить начислен кешбек по той ли иной транзакции невозможно?
Просто по факту через месяц пользования какая то часть средств должна возместиться, о которой только догадываться можно?
Соврал в прошлый раз. В самом приложении нигде не видно, но в выписке посмотреть можно.
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ingtrans
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Додано: Нед 15 гру, 2019 20:51
ingtrans написав: emeta написав:
Т.е. проверить начислен кешбек по той ли иной транзакции невозможно?
Просто по факту через месяц пользования какая то часть средств должна возместиться, о которой только догадываться можно?
Соврал в прошлый раз. В самом приложении нигде не видно, но в выписке посмотреть можно.
І шо там пише?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 15 гру, 2019 20:52
ingtrans написав: emeta написав:
Т.е. проверить начислен кешбек по той ли иной транзакции невозможно?
Просто по факту через месяц пользования какая то часть средств должна возместиться, о которой только догадываться можно?
Соврал в прошлый раз. В самом приложении нигде не видно, но в выписке посмотреть можно.
На нули?
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guntherhouse777
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Додано: Нед 15 гру, 2019 21:00
ingtrans написав: guntherhouse777 написав:
На нули?
А я-то подумал, что там что-то хорошее пишут у кого есть, что писать
Всем пишут одинаково. Чтобы клиент не расстраивался).
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guntherhouse777
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Додано: Нед 15 гру, 2019 21:13
Кстати, есть вопрос по тарифам. Брал дебетовую КОКО ради процентов на остаток, но в тарифах интересна и следующая строка:
6. Плата за видачу готівкових грошових коштів у межах залишку на Рахунку:
6.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном не тарифікується
По какому реально курсу происходит списание в случае снятия средств в банкомате за границей? В приложении есть курс валют в отделении и курс валют по картам. Курс по картам, я так понимаю, используется только для проведения операций в валюте, а для снятия наличных используется курс в отделении или какой-то третий курс?
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ingtrans
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Додано: Нед 15 гру, 2019 21:17
ingtrans написав:
Кстати, есть вопрос по тарифам. Брал дебетовую КОКО ради процентов на остаток, но в тарифах интересна и следующая строка:
6. Плата за видачу готівкових грошових коштів у межах залишку на Рахунку:
6.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном не тарифікується
По какому реально курсу происходит списание в случае снятия средств в банкомате за границей? В приложении есть курс валют в отделении и курс валют по картам. Курс по картам, я так понимаю, используется только для проведения операций в валюте, а для снятия наличных используется курс в отделении или какой-то третий курс?
Це шановний офПред знає...мабуть.
Але там ще комісія банки закордонної буде.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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