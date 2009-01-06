RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3595359635973598>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 426
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
89
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
59
Всього голосів : 426
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 15:14

  rollo написав:Может знает кто, если оплатить за косметику в интернет - магазине Ева, то какой будет mcc и будет ли кешбэк за красоту?

Про Єву і кишмиш навіть в відділеннях Фарсу рекламують. :wink:
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 30742
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1535 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 17:52

  Квесторе_поверніться написав:
  rollo написав:Может знает кто, если оплатить за косметику в интернет - магазине Ева, то какой будет mcc и будет ли кешбэк за красоту?

Про Єву і кишмиш навіть в відділеннях Фарсу рекламують. :wink:

Мав на увазі саме інтернет-магазин. Оплата онлайн.
rollo
 
Повідомлень: 140
З нами з: 20.10.19
Подякував: 7 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 20:49

Re: Форвард Банк Forward Bank

  emeta написав:Т.е. проверить начислен кешбек по той ли иной транзакции невозможно?
Просто по факту через месяц пользования какая то часть средств должна возместиться, о которой только догадываться можно?

Соврал в прошлый раз. В самом приложении нигде не видно, но в выписке посмотреть можно.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 256
З нами з: 31.07.19
Подякував: 9 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 20:51

  ingtrans написав:
  emeta написав:Т.е. проверить начислен кешбек по той ли иной транзакции невозможно?
Просто по факту через месяц пользования какая то часть средств должна возместиться, о которой только догадываться можно?

Соврал в прошлый раз. В самом приложении нигде не видно, но в выписке посмотреть можно.

І шо там пише?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 30742
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1535 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 20:52

  ingtrans написав:
  emeta написав:Т.е. проверить начислен кешбек по той ли иной транзакции невозможно?
Просто по факту через месяц пользования какая то часть средств должна возместиться, о которой только догадываться можно?

Соврал в прошлый раз. В самом приложении нигде не видно, но в выписке посмотреть можно.

На нули?
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4234
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 20:57

Re: Форвард Банк Forward Bank

  guntherhouse777 написав:На нули?

А я-то подумал, что там что-то хорошее пишут у кого есть, что писать :)
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 256
З нами з: 31.07.19
Подякував: 9 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 21:00

  ingtrans написав:
  guntherhouse777 написав:На нули?

А я-то подумал, что там что-то хорошее пишут у кого есть, что писать :)

Всем пишут одинаково. Чтобы клиент не расстраивался).
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4234
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 21:01

Re: Форвард Банк Forward Bank

  guntherhouse777 написав:Всем пишут одинаково. Чтобы клиент не расстраивался).

У меня пока всё правильно написано :)
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 256
З нами з: 31.07.19
Подякував: 9 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 21:13

Re: Форвард Банк Forward Bank

Кстати, есть вопрос по тарифам. Брал дебетовую КОКО ради процентов на остаток, но в тарифах интересна и следующая строка:
6. Плата за видачу готівкових грошових коштів у межах залишку на Рахунку:
6.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном не тарифікується

По какому реально курсу происходит списание в случае снятия средств в банкомате за границей? В приложении есть курс валют в отделении и курс валют по картам. Курс по картам, я так понимаю, используется только для проведения операций в валюте, а для снятия наличных используется курс в отделении или какой-то третий курс?
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 256
З нами з: 31.07.19
Подякував: 9 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 21:17

  ingtrans написав:Кстати, есть вопрос по тарифам. Брал дебетовую КОКО ради процентов на остаток, но в тарифах интересна и следующая строка:
6. Плата за видачу готівкових грошових коштів у межах залишку на Рахунку:
6.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном не тарифікується

По какому реально курсу происходит списание в случае снятия средств в банкомате за границей? В приложении есть курс валют в отделении и курс валют по картам. Курс по картам, я так понимаю, используется только для проведения операций в валюте, а для снятия наличных используется курс в отделении или какой-то третий курс?

Це шановний офПред знає...мабуть.
Але там ще комісія банки закордонної буде.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 30742
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1535 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3595359635973598>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Annet_, asp, Flamingo, sens, Кочевник і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 7961, 7962, 7963
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
79621 9401259
Переглянути останнє повідомлення
Нед 15 гру, 2019 21:30
потерпевший
А-Банк 1 ... 1461, 1462, 1463
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
14620 2023252
Переглянути останнє повідомлення
Нед 15 гру, 2019 21:26
Goodman
Перший Iнвестицiйний Банк 1 ... 28, 29, 30
Фил » Вів 06 січ, 2009 12:02
297 83335
Переглянути останнє повідомлення
Нед 15 гру, 2019 19:48
Квесторе_поверніться

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.