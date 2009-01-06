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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3595359635973598

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 426
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
89
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
59
Всього голосів : 426
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 21:25

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:Але там ще комісія банки закордонної буде.

Она не везде есть. В бытность нулевой комиссии по карте monobank снимал не менее 5 раз в разных банкоматах в Польше. Банкоматы были в основном Euronet, но были и еще какие-то другие (вроде, зеленого цвета). Дополнительной комиссии не было ни разу. Сейчас тоже в основном Польша интересует.

Ради интереса посмотрел - 7 раз снимал, всё без комиссии банкоматов, а вот только у monobank комиссия и тогда была, это вилка курсов была минимальной - 1 коп.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 22:19

Кишмиш

Кто в курсе, - при расчёте картой за кордоном кишмиш набрасывают?
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 22:23

Re: Форвард Банк Forward Bank

  swan forever написав:Кто в курсе, - при расчёте картой за кордоном кишмиш набрасывают?

В отделении сказали да, лишь бы MCC нужный был, но на практике не знаю.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 22:39

Re: Форвард Банк Forward Bank

Ой, только сейчас открыл упаковку от карты КОКО, а там, оказывается, наклейки. Кого-то мне это напоминает. :) И упаковка черная, вот только на наклейках не котик :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 23:18

  swan forever написав:Кто в курсе, - при расчёте картой за кордоном кишмиш набрасывают?

Набрасывают. Проверил лично. Заправлялся в Германии и Польше в прошлом месяце.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 23:19

  ingtrans написав:Ой, только сейчас открыл упаковку от карты КОКО, а там, оказывается, наклейки. Кого-то мне это напоминает. :) И упаковка черная, вот только на наклейках не котик :)

Плагиат!? :shock:
rollo
 
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