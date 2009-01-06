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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 15 гру, 2019 21:25
Квесторе_поверніться написав:
Але там ще комісія банки закордонної буде.
Она не везде есть. В бытность нулевой комиссии по карте monobank снимал не менее 5 раз в разных банкоматах в Польше. Банкоматы были в основном Euronet, но были и еще какие-то другие (вроде, зеленого цвета). Дополнительной комиссии не было ни разу. Сейчас тоже в основном Польша интересует.
Ради интереса посмотрел - 7 раз снимал, всё без комиссии банкоматов, а вот только у monobank комиссия и тогда была, это вилка курсов была минимальной - 1 коп.
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Додано: Нед 15 гру, 2019 22:19
Кто в курсе, - при расчёте картой за кордоном кишмиш набрасывают?
РОШЕН
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swan forever
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Додано: Нед 15 гру, 2019 22:23
swan forever написав:
Кто в курсе, - при расчёте картой за кордоном кишмиш набрасывают?
В отделении сказали да, лишь бы MCC нужный был, но на практике не знаю.
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Додано: Нед 15 гру, 2019 23:18
swan forever написав:
Кто в курсе, - при расчёте картой за кордоном кишмиш набрасывают?
Набрасывают. Проверил лично. Заправлялся в Германии и Польше в прошлом месяце.
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