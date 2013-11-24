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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3596359735983599

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 426
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
89
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
59
Всього голосів : 426
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 12:38

Re: Форвард Банк Forward Bank

  kreuz написав:3) А ось як перейти на безоплатні пуші, не зрозумів. Підкажіть.

В застосунку ввімкнути пуші не вимикаючи СМС повідомлень для карти. Це в налаштування перший пункт.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 12:51

  vitaliy_berdinskikh написав:
  kreuz написав:3) А ось як перейти на безоплатні пуші, не зрозумів. Підкажіть.

В застосунку ввімкнути пуші не вимикаючи СМС повідомлень для карти. Це в налаштування перший пункт.

А коли саме це слід робити, щоб не запізно було?
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 12:57

  kreuz написав:А коли саме це слід робити, щоб не запізно було?


Звучно краще відразу після активації карти.

Я не знаю точного алгоритму за яким банк знімає абонплату за СМС. Сам поліз відразу відключати СМС, потім знайшов цей перемикач, повернув СМС і ввімкнув пуші. Потім ще раз помилково вимикав пуші та вмикав знов. Плату за СМС з мене не взяли.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 13:02

Re: Форвард Банк Forward Bank

  kreuz написав:А коли саме це слід робити, щоб не запізно було?

При желании можно не включать СМС-информирование во время оформления карты, а потом зайти в приложение и сразу включить push-уведомления.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 13:42

Re: Форвард Банк Forward Bank

Дякую всім дописувачам, зрозумів. Активація картки відбувається встановленням ПІНу в будь-якому банкоматі чи я щось наплутав?
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 13:44

Re: Форвард Банк Forward Bank

  kreuz написав:Дякую всім дописувачам, зрозумів. Активація картки відбувається встановленням ПІНу в будь-якому банкоматі чи я щось наплутав?

Для активации нужно звонить Форвард. После звонка ПИН-код продиктуют по телефону в автоматическом режиме.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 13:55

  ingtrans написав:
  kreuz написав:Дякую всім дописувачам, зрозумів. Активація картки відбувається встановленням ПІНу в будь-якому банкоматі чи я щось наплутав?

Для активации нужно звонить Форвард. После звонка ПИН-код продиктуют по телефону в автоматическом режиме.

Фігасє, а змінити на власний хіба не можна?
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 13:57

Re: Форвард Банк Forward Bank

  kreuz написав:Фігасє, а змінити на власний хіба не можна?

Потом в банкомате можно, но сначала назначают сами.
ingtrans
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