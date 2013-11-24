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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 гру, 2019 12:38
kreuz написав:
3) А ось як перейти на безоплатні пуші, не зрозумів. Підкажіть.
В застосунку ввімкнути пуші не вимикаючи СМС повідомлень для карти. Це в налаштування перший пункт.
Mind the gap.
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Додано: Пон 16 гру, 2019 12:51
vitaliy_berdinskikh написав: kreuz написав:
3) А ось як перейти на безоплатні пуші, не зрозумів. Підкажіть.
В застосунку ввімкнути пуші не вимикаючи СМС повідомлень для карти. Це в налаштування перший пункт.
А коли саме це слід робити, щоб не запізно було?
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Додано: Пон 16 гру, 2019 12:57
kreuz написав:
А коли саме це слід робити, щоб не запізно було?
Звучно краще відразу після активації карти.
Я не знаю точного алгоритму за яким банк знімає абонплату за СМС. Сам поліз відразу відключати СМС, потім знайшов цей перемикач, повернув СМС і ввімкнув пуші. Потім ще раз помилково вимикав пуші та вмикав знов. Плату за СМС з мене не взяли.
Mind the gap.
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Додано: Пон 16 гру, 2019 13:02
kreuz написав:
А коли саме це слід робити, щоб не запізно було?
При желании можно не включать СМС-информирование во время оформления карты, а потом зайти в приложение и сразу включить push-уведомления.
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ingtrans
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Додано: Пон 16 гру, 2019 13:42
Дякую всім дописувачам, зрозумів. Активація картки відбувається встановленням ПІНу в будь-якому банкоматі чи я щось наплутав?
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kreuz
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Додано: Пон 16 гру, 2019 13:44
kreuz написав:
Дякую всім дописувачам, зрозумів. Активація картки відбувається встановленням ПІНу в будь-якому банкоматі чи я щось наплутав?
Для активации нужно звонить Форвард. После звонка ПИН-код продиктуют по телефону в автоматическом режиме.
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ingtrans
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Додано: Пон 16 гру, 2019 13:55
ingtrans написав: kreuz написав:
Дякую всім дописувачам, зрозумів. Активація картки відбувається встановленням ПІНу в будь-якому банкоматі чи я щось наплутав?
Для активации нужно звонить Форвард. После звонка ПИН-код продиктуют по телефону в автоматическом режиме.
Фігасє, а змінити на власний хіба не можна?
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kreuz
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Додано: Пон 16 гру, 2019 13:57
kreuz написав:
Фігасє, а змінити на власний хіба не можна?
Потом в банкомате можно, но сначала назначают сами.
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ingtrans
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