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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 гру, 2019 14:22
Re: Форвард Банк Forward Bank
Цікаві тут умови КБ. Розумію, що перший стовпчик - некошерні винятки, а наступні три стовпчика - навпаки кошерні МСС по кожній категорії. А ось вітання за покупку в розмірі 100 (п'ятсот) грн як розуміти, 100 чи 500? )))
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Додано: Пон 16 гру, 2019 14:33
Первый - исключения только для "Вітання від Forward Bank", а вот 100 или 500 не знаю, у меня дебетка. В любом случае под "Вітання від Forward Bank" по возможности лучше выполнить оплату не в основных категориях кэшбэка, а то кэшбэка по этой категории начислен не будет.
Додано: Пон 16 гру, 2019 15:22
Тобто якщо перша оплата буде з медкатегорії 8099, то за неї дадуть 100 грн, бо в першу чергу вітальний бонус, а ще 10% зажмуть?
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Додано: Пон 16 гру, 2019 15:25
Re: Форвард Банк Forward Bank
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