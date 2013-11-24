RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3597359835993600

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 426
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
89
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
59
Всього голосів : 426
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 14:22

Re: Форвард Банк Forward Bank

Цікаві тут умови КБ. Розумію, що перший стовпчик - некошерні винятки, а наступні три стовпчика - навпаки кошерні МСС по кожній категорії. А ось вітання за покупку в розмірі 100 (п'ятсот) грн як розуміти, 100 чи 500? )))
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
Повідомлень: 1979
З нами з: 10.12.07
Подякував: 121 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 14:33

  kreuz написав:Цікаві тут умови КБ. Розумію, що перший стовпчик - некошерні винятки, а наступні три стовпчика - навпаки кошерні МСС по кожній категорії. А ось вітання за покупку в розмірі 100 (п'ятсот) грн як розуміти, 100 чи 500? )))

Первый - исключения только для "Вітання від Forward Bank", а вот 100 или 500 не знаю, у меня дебетка. В любом случае под "Вітання від Forward Bank" по возможности лучше выполнить оплату не в основных категориях кэшбэка, а то кэшбэка по этой категории начислен не будет.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 268
З нами з: 31.07.19
Подякував: 9 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 15:22

Тобто якщо перша оплата буде з медкатегорії 8099, то за неї дадуть 100 грн, бо в першу чергу вітальний бонус, а ще 10% зажмуть?
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
Повідомлень: 1979
З нами з: 10.12.07
Подякував: 121 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 15:25

Re: Форвард Банк Forward Bank

  kreuz написав:Тобто якщо перша оплата буде з медкатегорії 8099, то за неї дадуть 100 грн, бо в першу чергу вітальний бонус, а ще 10% зажмуть?

Да, причем зажмут в соответствии с правилами, в которых указано, что "Вітання від Forward Bank" имеет более высокий приоритет начисления.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 268
З нами з: 31.07.19
Подякував: 9 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 16:11

Re: Форвард Банк Forward Bank

А ліміту 0, то вітальний бонус буде, чи за свої зась?
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
Повідомлень: 1979
З нами з: 10.12.07
Подякував: 121 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 16:43

  kreuz написав:А ліміту 0, то вітальний бонус буде, чи за свої зась?

только за кредитные
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
Повідомлень: 10079
З нами з: 23.01.13
Подякував: 292 раз.
Подякували: 1422 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 16:48

  kreuz написав:А ліміту 0, то вітальний бонус буде, чи за свої зась?

В описании так написано:
Вітальний бонус від банку – 100 грн. (при умові виконання першої операції у торговельно-сервісної мережі на суму більш 100 грн., як за рахунок власних коштів, так і за кредитні кошти).
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 268
З нами з: 31.07.19
Подякував: 9 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 17:39

  kreuz написав:А ліміту 0, то вітальний бонус буде, чи за свої зась?

Буде. Перевірено на практиці. Перша транзакція по кредитці з 0 лімітом рівно на 100 грн.
dengon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 321
З нами з: 29.08.13
Подякував: 1288 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3597359835993600
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lel, Lost, Marica, Sain_повернувся і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 7964, 7965, 7966
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
79657 9404466
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 гру, 2019 16:58
Sagittarius
Пауер Банк (Банк Січ) 1 ... 20, 21, 22
Модератор » Нед 24 лис, 2013 00:05
219 48748
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 гру, 2019 15:23
Квесторе_поверніться
А-Банк 1 ... 1462, 1463, 1464
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
14638 2025417
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 гру, 2019 15:06
jay2004

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.