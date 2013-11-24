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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 гру, 2019 14:22
Цікаві тут умови КБ. Розумію, що перший стовпчик - некошерні винятки, а наступні три стовпчика - навпаки кошерні МСС по кожній категорії. А ось вітання за покупку в розмірі 100 (п'ятсот) грн як розуміти, 100 чи 500? )))
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Додано: Пон 16 гру, 2019 14:33
kreuz написав:
Цікаві тут умови КБ. Розумію, що перший стовпчик - некошерні винятки, а наступні три стовпчика - навпаки кошерні МСС по кожній категорії. А ось вітання за покупку в розмірі 100 (п'ятсот) грн як розуміти, 100 чи 500? )))
Первый - исключения только для "Вітання від Forward Bank", а вот 100 или 500 не знаю, у меня дебетка. В любом случае под "Вітання від Forward Bank" по возможности лучше выполнить оплату не в основных категориях кэшбэка, а то кэшбэка по этой категории начислен не будет.
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Додано: Пон 16 гру, 2019 15:22
Тобто якщо перша оплата буде з медкатегорії 8099, то за неї дадуть 100 грн, бо в першу чергу вітальний бонус, а ще 10% зажмуть?
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kreuz
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Додано: Пон 16 гру, 2019 15:25
kreuz написав:
Тобто якщо перша оплата буде з медкатегорії 8099, то за неї дадуть 100 грн, бо в першу чергу вітальний бонус, а ще 10% зажмуть?
Да, причем зажмут в соответствии с правилами, в которых указано, что "Вітання від Forward Bank" имеет более высокий приоритет начисления.
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Додано: Пон 16 гру, 2019 16:11
А ліміту 0, то вітальний бонус буде, чи за свої зась?
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Додано: Пон 16 гру, 2019 16:43
kreuz написав:
А ліміту 0, то вітальний бонус буде, чи за свої зась?
только за кредитные
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Додано: Пон 16 гру, 2019 16:48
kreuz написав:
А ліміту 0, то вітальний бонус буде, чи за свої зась?
В описании так написано:
Вітальний бонус від банку – 100 грн. (при умові виконання першої операції у торговельно-сервісної мережі на суму більш 100 грн., як за рахунок власних коштів, так і за кредитні кошти).
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Додано: Пон 16 гру, 2019 17:39
kreuz написав:
А ліміту 0, то вітальний бонус буде, чи за свої зась?
Буде. Перевірено на практиці. Перша транзакція по кредитці з 0 лімітом рівно на 100 грн.
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