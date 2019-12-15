Цікаво, що п. 3.6 у правилах Кльованої вигоди не робить різниці, бо написано за рахунок кредитних або власних коштів. Але на жовтку в яєчці всередині конверта написано кокретно за рахунок кредиту. А де ще є такий опис?
Хоча певно, що практика ліпший критерій істини. Тому краще скажіть, вигідніше купити щось НЕ з категорій грудня спочатку, а вже потім з Подорожей, Краси й медицини та Техніки. Це має бути згідно з пріоритетом виплат?
Можна наприклад сертифікат Сільпо з продуктовим МСС купити на 100 грн? Чому тільки в дужках 100 грн та ще й прописом виглядає як п'ятсот, загадка...