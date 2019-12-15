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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3598359936003601

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 426
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
89
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
59
Всього голосів : 426
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 19:53

  ingtrans написав:
  kreuz написав:А ліміту 0, то вітальний бонус буде, чи за свої зась?

В описании так написано:
Вітальний бонус від банку – 100 грн. (при умові виконання першої операції у торговельно-сервісної мережі на суму більш 100 грн., як за рахунок власних коштів, так і за кредитні кошти).

Цікаво, що п. 3.6 у правилах Кльованої вигоди не робить різниці, бо написано за рахунок кредитних або власних коштів. Але на жовтку в яєчці всередині конверта написано кокретно за рахунок кредиту. А де ще є такий опис?

Хоча певно, що практика ліпший критерій істини. Тому краще скажіть, вигідніше купити щось НЕ з категорій грудня спочатку, а вже потім з Подорожей, Краси й медицини та Техніки. Це має бути згідно з пріоритетом виплат?

Можна наприклад сертифікат Сільпо з продуктовим МСС купити на 100 грн? Чому тільки в дужках 100 грн та ще й прописом виглядає як п'ятсот, загадка...
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kreuz
 
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