kreuz написав:А ліміту 0, то вітальний бонус буде, чи за свої зась?
В описании так написано:
Вітальний бонус від банку – 100 грн. (при умові виконання першої операції у торговельно-сервісної мережі на суму більш 100 грн., як за рахунок власних коштів, так і за кредитні кошти).
Цікаво, що п. 3.6 у правилах Кльованої вигоди не робить різниці, бо написано за рахунок кредитних або власних коштів. Але на жовтку в яєчці всередині конверта написано кокретно за рахунок кредиту. А де ще є такий опис?
Хоча певно, що практика ліпший критерій істини. Тому краще скажіть, вигідніше купити щось НЕ з категорій грудня спочатку, а вже потім з Подорожей, Краси й медицини та Техніки. Це має бути згідно з пріоритетом виплат?
Можна наприклад сертифікат Сільпо з продуктовим МСС купити на 100 грн? Чому тільки в дужках 100 грн та ще й прописом виглядає як п'ятсот, загадка...
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
Pupsik написав:Подскажите, пожалуйста, как лучше пополнять дебетку (отделения Форвард банка рядом нет). Спасибо.
СЕПом з Валі, Алли, СоСо, Моні, Привата (за 3 грн). П2П від Ахметбая, Моні.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.