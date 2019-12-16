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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3598359936003601

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 426
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
89
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
59
Всього голосів : 426
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 19:53

  ingtrans написав:
  kreuz написав:А ліміту 0, то вітальний бонус буде, чи за свої зась?

В описании так написано:
Вітальний бонус від банку – 100 грн. (при умові виконання першої операції у торговельно-сервісної мережі на суму більш 100 грн., як за рахунок власних коштів, так і за кредитні кошти).

Цікаво, що п. 3.6 у правилах Кльованої вигоди не робить різниці, бо написано за рахунок кредитних або власних коштів. Але на жовтку в яєчці всередині конверта написано кокретно за рахунок кредиту. А де ще є такий опис?

Хоча певно, що практика ліпший критерій істини. Тому краще скажіть, вигідніше купити щось НЕ з категорій грудня спочатку, а вже потім з Подорожей, Краси й медицини та Техніки. Це має бути згідно з пріоритетом виплат?

Можна наприклад сертифікат Сільпо з продуктовим МСС купити на 100 грн? Чому тільки в дужках 100 грн та ще й прописом виглядає як п'ятсот, загадка...
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 21:20

Подскажите, пожалуйста, как лучше пополнять дебетку (отделения Форвард банка рядом нет). Спасибо.
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Pupsik
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 21:26

  Pupsik написав:Подскажите, пожалуйста, как лучше пополнять дебетку (отделения Форвард банка рядом нет). Спасибо.

У скунса вполне юзабельное приложение для пополнения карты. Или у вас нал?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 21:29

  Pupsik написав:Подскажите, пожалуйста, как лучше пополнять дебетку (отделения Форвард банка рядом нет). Спасибо.

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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 21:37

  Flamingo написав:
  Pupsik написав:Подскажите, пожалуйста, как лучше пополнять дебетку (отделения Форвард банка рядом нет). Спасибо.

У скунса вполне юзабельное приложение для пополнения карты. Или у вас нал?

...завтра тільки планую розжитись на карту цього банку, от вирішив поцікавитись, як можна її буде поповнювати :)
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2019 01:38

Re: Форвард Банк Forward Bank

Розжилися двома КоКо картками коротше кажучи, обидві МС. Одному кредитку з нулем, іншому дебетку. Кредитку активувати вдалося, дебетку ще чекати треба, ІБ поробили все одно, хоч тут у паролі треба спецсимвол мати, реєстрація і за номером картки і за номером рахунку 2620 вдалася. Поповнення в перший день виявилося можливим лише зовні (ПУМБа й Монька). Картки туди пов'язали донорів, треба ще Моньок додати, щоб з них депо 17.5% + 0.5% на рік відкрити від 30к. Жалкую, що від Мінфіну депо тільки у відділенні, бо хотілося звичайно сумістити дві акції в одну ;) Добре, що до кінця року за неактивність дебетку не штрафуватимуть 15 грн, ну а кредитку спробуємо поюзати заради вітального КБ та на лікування хоч за свої, раз ліміт не наливають. Страхівки наче відключені, але погано, що цього ніде не видно, як наприклад СМС, переключені на ПУШі.

Тепер ось думаю, що ще відкрити під депо, дебетку з незнижувальною 1кгрн в майбутньому чи кредитку-таки зі ще однією соточкою за вхід?

Сум і смуток, що кінець року з точки зору депохитів не те що не кращий за попередній,
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kreuz
 
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