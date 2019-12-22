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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3627362836293630>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 427
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
89
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
60
Всього голосів : 427
Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2019 21:45

Re: Форвард Банк Forward Bank

  kreuz написав:А що скажете про СЕП?

Не знаю...на всякий пожарний піднімаю більше 50000.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2019 21:50

Re: Форвард Банк Forward Bank

  kreuz написав:3) А що скажете про СЕП?

СЕП-ом валив тоннами, єдине якщо сума важча 150 то просять доки...
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2019 21:53

  greenozon написав:
  kreuz написав:3) А що скажете про СЕП?

СЕП-ом валив тоннами, єдине якщо сума важча 150 то просять доки...

Одним платьожиком більше 150000?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2019 22:03

  swan forever написав:
  rollo написав:С помощью мобильного банкинга Форварда с депокарты коко отправил два перевода на Моно.
Форвард деньги с карты списал, но не отправил. В МБ написали - платеж отклонен. Поддержка говорит средства заблокированы, ждите завтра, разблокируем.
Вот у_оды!

Странно, у меня без проблем, но незначительные суммы - максимум 4 штуки.
Извините, какие суммы пробовали перевести Вы?

Первая сумма 14 800, вторая 4000.
Причем, после ввода кода подтверждения написало, что ОК по двум переводам.
Но деньги так и не дошли. КЦ отморозился - завтра утром разблокируем.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2019 22:21

Re: Форвард Банк Forward Bank

а где посмотреть насчитанный кэшбэк?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2019 22:24

mephala
Когда зачислят в первой декаде января - тогда и посмотрите на него :D
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2019 23:03

  rollo написав:
  swan forever написав:
  rollo написав:С помощью мобильного банкинга Форварда с депокарты коко отправил два перевода на Моно.
Форвард деньги с карты списал, но не отправил. В МБ написали - платеж отклонен. Поддержка говорит средства заблокированы, ждите завтра, разблокируем.
Вот у_оды!

Странно, у меня без проблем, но незначительные суммы - максимум 4 штуки.
Извините, какие суммы пробовали перевести Вы?

Первая сумма 14 800, вторая 4000.
Причем, после ввода кода подтверждения написало, что ОК по двум переводам.
Но деньги так и не дошли. КЦ отморозился - завтра утром разблокируем.

У меня аналогичное было при переводе на карту примата, тоже вернули деньги на следующий день. На морю без проблем.
Это у них рандомный вывих сервиса, как мне кажется. Главное, год в систему не вошло.
Востаннє редагувалось swan forever в Нед 22 гру, 2019 23:05, всього редагувалось 1 раз.
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2019 23:05

  swan forever написав:Это у них рандомный вывих сервиса, как мне кажется.

Слишком часто и слишком у многих (у меня в том числе) :evil:
Vorlon
 
Повідомлень: 7582
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2019 23:06

  swan forever написав:У меня аналогичное было при переводе на карту примата, тоже вернули деньги на следующий день. Это у них рандомный вывих сервиса, как мне кажется. Главное, год в систему не вошло.


Мне от этого, к сожалению, не легче. :|
rollo
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 00:36

  vitaliy_berdinskikh написав:alexeympl
Спокойствие матери не достаточно веская причина? :?:
Все такие занятые будто тыщу в минуту зарабатывают.
Ну и да, писать на форуме анонимное (по факту) обращение к банку с требованием закрыть непонятно какой счет ... Ты б еще на заборе написал.


В банке знают, о ком речь.
В телефонном разговоре мать сказала факты. Сказали в апреле, что вопрос решат...
По факту никто ничего не решал. Бардак!

Я работаю за границей. Сумма "долга" в 100 раз меньше, чем стоимость приезда.

Звонят с 2018го года. Если правильно разобрался - они выпустили карту к счету и требуют оплатить перевыпуск.
Вопрос в том, что никто этого не просил делать.
Ну и факт, что счета не закрыты - тоже полная ответственность банка. Я не обязан знать, какие документы надо подписать. Но да - за сб-вс выяснил, что после закрытия депозита надо подписать 3 документа - закрытие депо, счета и карточного счета. Банк в 17-м ни одного документа не предоставил.
И вместо того, чтобы решить тихо внутри банка, они названивают, присылают "повестку", СМСки.
alexeympl
 
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