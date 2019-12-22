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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 22 гру, 2019 21:45
kreuz написав:
А що скажете про СЕП?
Не знаю...на всякий пожарний піднімаю більше 50000.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Нед 22 гру, 2019 21:50
kreuz написав:
3) А що скажете про СЕП?
СЕП-ом валив тоннами, єдине якщо сума важча 150 то просять доки...
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greenozon
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Додано: Нед 22 гру, 2019 21:53
greenozon написав: kreuz написав:
3) А що скажете про СЕП?
СЕП-ом валив тоннами, єдине якщо сума важча 150 то просять доки...
Одним платьожиком більше 150000?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Нед 22 гру, 2019 22:03
swan forever написав: rollo написав:
С помощью мобильного банкинга Форварда с депокарты коко отправил два перевода на Моно.
Форвард деньги с карты списал, но не отправил. В МБ написали - платеж отклонен. Поддержка говорит средства заблокированы, ждите завтра, разблокируем.
Вот у_оды!
Странно, у меня без проблем, но незначительные суммы - максимум 4 штуки.
Извините, какие суммы пробовали перевести Вы?
Первая сумма 14 800, вторая 4000.
Причем, после ввода кода подтверждения написало, что ОК по двум переводам.
Но деньги так и не дошли. КЦ отморозился - завтра утром разблокируем.
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rollo
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Додано: Нед 22 гру, 2019 22:21
а где посмотреть насчитанный кэшбэк?
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mephala
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Додано: Нед 22 гру, 2019 22:24
mephala
Когда зачислят в первой декаде января - тогда и посмотрите на него
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Vorlon
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Додано: Нед 22 гру, 2019 23:03
rollo написав: swan forever написав: rollo написав:
С помощью мобильного банкинга Форварда с депокарты коко отправил два перевода на Моно.
Форвард деньги с карты списал, но не отправил. В МБ написали - платеж отклонен. Поддержка говорит средства заблокированы, ждите завтра, разблокируем.
Вот у_оды!
Странно, у меня без проблем, но незначительные суммы - максимум 4 штуки.
Извините, какие суммы пробовали перевести Вы?
Первая сумма 14 800, вторая 4000.
Причем, после ввода кода подтверждения написало, что ОК по двум переводам.
Но деньги так и не дошли. КЦ отморозился - завтра утром разблокируем.
У меня аналогичное было при переводе на карту примата, тоже вернули деньги на следующий день. На морю без проблем.
Это у них рандомный вывих сервиса, как мне кажется. Главное, год в систему не вошло.
Востаннє редагувалось swan forever
в Нед 22 гру, 2019 23:05, всього редагувалось 1 раз.
РОШЕН
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swan forever
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Додано: Нед 22 гру, 2019 23:05
swan forever написав:
Это у них рандомный вывих сервиса, как мне кажется.
Слишком часто и слишком у многих (у меня в том числе)
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Vorlon
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Додано: Нед 22 гру, 2019 23:06
swan forever написав:
У меня аналогичное было при переводе на карту примата, тоже вернули деньги на следующий день. Это у них рандомный вывих сервиса, как мне кажется. Главное, год в систему не вошло.
Мне от этого, к сожалению, не легче.
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rollo
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Додано: Пон 23 гру, 2019 00:36
vitaliy_berdinskikh написав:alexeympl
Спокойствие матери не достаточно веская причина?
Все такие занятые будто тыщу в минуту зарабатывают.
Ну и да, писать на форуме анонимное (по факту) обращение к банку с требованием закрыть непонятно какой счет ... Ты б еще на заборе написал.
В банке знают, о ком речь.
В телефонном разговоре мать сказала факты. Сказали в апреле, что вопрос решат...
По факту никто ничего не решал. Бардак!
Я работаю за границей. Сумма "долга" в 100 раз меньше, чем стоимость приезда.
Звонят с 2018го года. Если правильно разобрался - они выпустили карту к счету и требуют оплатить перевыпуск.
Вопрос в том, что никто этого не просил делать.
Ну и факт, что счета не закрыты - тоже полная ответственность банка. Я не обязан знать, какие документы надо подписать. Но да - за сб-вс выяснил, что после закрытия депозита надо подписать 3 документа - закрытие депо, счета и карточного счета. Банк в 17-м ни одного документа не предоставил.
И вместо того, чтобы решить тихо внутри банка, они названивают, присылают "повестку", СМСки.
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alexeympl
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