это что - тут в слепую тратить не зная начисляют или нет?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 гру, 2019 00:44
Додано: Пон 23 гру, 2019 00:55
Во-первых, банк 2 года пытается достучаться.
Во-вторых, в 2017м был у них и предоставил документы о клиенте, но да, там был врачебный вердикт, что клиент очень плох. Но мне сказали, что все закроют. Уверили на 100%.
В-третьих, раздражает больше попытка их "поездить по ушам". Уже бы давно дали 3 документа, они были бы подписаны, а счета закрыты. В 2017м.
В-четвертых, в те же сроки закрывались счета в Укргазбанке. И, о чудо, 4 (!) документа, где черным по белому расписано, что закрыто и когда.
В-пятых, я в Киеве за 2 года был максимум 1.5 месяца, работаю в другой стране.
Конечно, мы не понимаем, почему банк звонит. А сейчас кипиш от их повестки в суд...
P.S. Да, и на почту им отправлялась скан-копия свидетельства о смерти. Но да, они же гордые решить вопрос самостоятельно.
P.P.S. В наследстве ничего про "долги" нет.
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