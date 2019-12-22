Додано: Пон 23 гру, 2019 00:55

vitaliy_berdinskikh написав: Квесторе_поверніться



банк уже пять месяцев пытается достучаться, судя по



Банку ничего не известно о смерти (потому что ни мать, ни сын не удосужились завершить дела покойного). А даже если банку по телефону кто-то непонятный скажет что клиент умер то для банка ето не аргумент. Как впрочем для любого человека который одолжил деньги и серьезно озабочен их судьбой.



Посочувствовать можно разве что матери что сын за пол года не смог найти время чтобы решить етот вопрос.



Или мать или сам сын наверняка уже оформили наследство. Долги по банковским счетам тоже их часть. Надо просто сходить в банк, сходить к адвокату/юрисконсульту чтобы узнать что банк не должен начислять проценты на счета умершего, потом опять сходить в банк и закрыть наконец етот вопрос, возможно даже ничего не заплатив, если на момент смерти клиент не имел перед банком долгов.



Ну и человек же не пришел и не спросил "коллеги, такие дела, как мне выйти из ситуации". Он пишет обращение к банку. Как Ваня письмо дедушке писал. банк ужемесяцев пытается достучаться, судя по предыдущему сообщению Банку ничего не известно о смерти (потому что ни мать, ни сын не удосужились завершить дела покойного). А даже если банку по телефону кто-то непонятный скажет что клиент умер то для банка ето не аргумент. Как впрочем для любого человека который одолжил деньги и серьезно озабочен их судьбой.Посочувствовать можно разве что матери что сын за пол года не смог найти время чтобы решить етот вопрос.Или мать или сам сын наверняка уже оформили наследство. Долги по банковским счетам тоже их часть. Надо просто сходить в банк, сходить к адвокату/юрисконсульту чтобы узнать что банк не должен начислять проценты на счета умершего, потом опять сходить в банк и закрыть наконец етот вопрос, возможно даже ничего не заплатив, если на момент смерти клиент не имел перед банком долгов.Ну и человек же не пришел и не спросил "коллеги, такие дела, как мне выйти из ситуации". Он пишет обращение к банку. Как Ваня письмо дедушке писал.

Во-первых, банк 2 года пытается достучаться.Во-вторых, в 2017м был у них и предоставил документы о клиенте, но да, там был врачебный вердикт, что клиент очень плох. Но мне сказали, что все закроют. Уверили на 100%.В-третьих, раздражает больше попытка их "поездить по ушам". Уже бы давно дали 3 документа, они были бы подписаны, а счета закрыты. В 2017м.В-четвертых, в те же сроки закрывались счета в Укргазбанке. И, о чудо, 4 (!) документа, где черным по белому расписано, что закрыто и когда.В-пятых, я в Киеве за 2 года был максимум 1.5 месяца, работаю в другой стране.Конечно, мы не понимаем, почему банк звонит. А сейчас кипиш от их повестки в суд...P.S. Да, и на почту им отправлялась скан-копия свидетельства о смерти. Но да, они же гордые решить вопрос самостоятельно.P.P.S. В наследстве ничего про "долги" нет.