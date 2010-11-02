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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3629363036313632

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 427
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
89
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
60
Всього голосів : 427
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 14:12

ingtrans
За открытие депо в ИБ с чужой карты добавляют 0,5%
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Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 14:18

  diplomnet написав:
  jay2004 написав:
  diplomnet написав:Так как " вывод кровных" с банка обстоит по чем или п2п легко или тяжеловато ???


P2P - 50к гривен на сутки, 14999 грн. - за одну транзакцию.
Подьёмний ли лимит - не скажу (сам пытался два раза поднять - не получилось, возможно студенты).

ато народ пишет что много блокируется на следующий день?


При перегоне по P2P - ничего не блокируется.
При снятии наличных - блокируется, но я так не практикую.
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 14:20

  ingtrans написав:
  Алексей77 написав:процент пока 18

А почему пока? Разве это не окончательное значение? Без +0,25/0,5% должно же вроде быть меньше.

Я зрозумів, що Пенсійний на 367 днів відкривають під 17.5%+0.5% за ІБ = 18%, але ж хочеться ще +0.5% за відкриття з чужої картки...
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 14:22

kreuz

оце так багатоходовочка! зацінив :)
+50грн !
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greenozon
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