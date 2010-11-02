ingtrans
За открытие депо в ИБ с чужой карты добавляют 0,5%
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 гру, 2019 14:12
ingtrans
За открытие депо в ИБ с чужой карты добавляют 0,5%
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Додано: Пон 23 гру, 2019 14:18
При перегоне по P2P - ничего не блокируется.
При снятии наличных - блокируется, но я так не практикую.
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
Додано: Пон 23 гру, 2019 14:20
Я зрозумів, що Пенсійний на 367 днів відкривають під 17.5%+0.5% за ІБ = 18%, але ж хочеться ще +0.5% за відкриття з чужої картки...
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY! У разі оформлення, отримаємо разом по 100 грн. за оформлення кредитної та по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
Додано: Пон 23 гру, 2019 14:22
kreuz
оце так багатоходовочка! зацінив
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
|